Tecavüzden hüküm giymiş Hollandalı plaj voleybolcusu, Paris'te yuhalandı

Tecavüzden hüküm giymiş Hollandalı plaj voleybolcusu Steven van de Velde, Paris Olimpiyatları'ndaki oyunda izleyiciler tarafından yuhalandı. Van de Velde, iki yıl önce 19 yaşındayken 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmişti.

Tecavüzden hüküm giymiş Hollandalı plaj voleybolcusu, Paris'te yuhalandı

Tecavüzden hüküm giymiş Hollandalı plaj voleybolcusu Steven van de Velde, 'ndaki oyunda izleyiciler tarafından yuhalandı.

Takımı, van de Velde'nin olimpiyatlarda yer alması konusunda özür dilemeyerek “geçmiş geçmişte kaldı” demiş ve bu konunun oyunlarda gündeme getirilmemesi gerektiğini savunmuştu.

Van de Velde, iki yıl önce 19 yaşındayken 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmesinin ardından 2016 yılında İngiltere'de dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir yılı İngiltere'de ve bir ayı 'da olmak üzere 13 ay hapis yatan Van de Velde, Hollanda yasalarına göre yaptığı şeyin daha hafif bir suç olan “hayasızca hareketlerde bulunmak” olarak yeniden sınıflandırılması ve cezasının indirilmesi üzerine serbest bırakıldı.

Van de Velde 2017'den beri tekrar plaj voleybolunda yarışıyor.

Seyirciler arasında bulunan 23 yaşındaki sağlık çalışanı Melissa Gautier, van de Velde'nin orada olmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

47 yaşındaki İtalyan avukat Andrea Syslos ise "Sportif adalet sivil adaletten daha sert olmalı. Belki hala hapiste olmamalıydı ama diğer insanlara örnek olması gereken olimpiyatlarda oynaması da normal değil” dedi.

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