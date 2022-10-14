Tecavüzden suçlu bulunan AB Komisyonu yetkilisinin maaşını almaya devam ettiği ortaya çıktı

Belçika basınında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu Hareketlilik ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü Direktörü Rahuoja, Brüksel mahkemesince 2019'da suçlu bulundu ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine Rahuoja, karara itiraz etti ve bu süre içerisinde serbest kaldı.



Geçen ay yayımlanan karar ise mağdurun Rahuoja'dan 20 yaş küçük olması ve onun emrinde çalışması gibi ek ağırlaştırıcı koşulların göz önüne alınması ve sanığın tutumu nedeniyle cezayı 4 yıldan 6 yıla çıkardı.



Tecavüzden suçlu bulunan AB Komisyonu yetkilisi Margus Rahuoja, 14 bin euroluk maaşını her ay almaya devam etti.

HER AY 14 BİN EURO ALMAYA DEVAM ETTİ

Son olarak Mons'taki ceza mahkemesi davayı yeniden gördü ve 4 yıl ertelenmiş hapis cezasına karar verdi.



Bu yargı sürecine rağmen Rahuoja, 2015'ten bu yana 14 bin euroluk maaşını almaya devam etti.



Rahuoja, 2015'te Komisyon binasındaki bir partide kadın meslektaşına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanmış ve suçlu bulunmuştu.