Ted Turner 87 yaşında hayatını kaybetti
06.05.2026 18:33
Reuters
ABD'li iş insanı Ted Turner
CNN’i kurarak 24 saat kesintisiz haber konseptini hayata geçiren ABD'li iş insanı Ted Turner hayatını kaybetti.
Aralarında CNN’in de bulunduğu medya imparatorluğunu ABD'li iş insanı Ted Turner, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Turner, Eylül 2018’de ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı olan Lewy cisimcikli demans teşhisi aldığını açıklamıştı.
Forbes dergisine göre Turner’ın serveti yaklaşık 2,8 milyar dolar seviyesindeydi.