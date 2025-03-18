Tedavisi devam eden Papa'dan silahsızlanma çağrısı

Papa Francis, tedavi gördüğü hastaneden gönderdiği mektupla ‘dünyanın silahsızlandırılması’ çağrısında bulundu.



Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, bir İtalyan gazetesine mektup gönderdi.

Papa, 14 Mart tarihli mektubunda, hastanede olduğu bu dönemde savaşların kendisine daha da anlamsız geldiğini kaydetti.



Papa, iletişim araçlarının dünyada herkesi anlık birbirine bağladığını ve kelimelerin büyük önem taşıdığını belirterek, “Onlar asla sadece kelime değildir; insan ortamlarını inşa eden gerçeklerdir. Kelimeler, insanları birleştirebilir veya bölebilir; hakikate hizmet edebilir ya da ondan faydalanabilir. Kelimeleri silahsızlandırmalıyız ki, zihinleri ve dünyayı da silahsızlandıralım. Derin düşünmeye, sükunete ve olayların karmaşıklığını anlamaya büyük bir ihtiyaç var. Savaş, toplulukları ve çevreyi yok etmekten başka bir şeye yaramaz, çatışmalara çözüm sunmaz. Diplomasiye ve uluslararası kuruluşlara yeni bir can ve güvenilirlik kazandırılmalı” ifadelerini kullandı.

