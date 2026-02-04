Tehditler havada uçuşmuştu. Trump, Kolombiya lideri Petro'yu Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı ve askeri müdahale ile tehdit ettiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından tarafların açıklama yapması beklenirken, Beyaz Saray ve Kolombiya Devlet Başkanı Petro, sosyal medya üzerinden görüşmeye dair fotoğraflar yayınladı.



Beyaz Saray tarafından paylaşılan bir fotoğrafta Kolombiya heyeti üyelerinden birinin elinde, "Kolombiya, narko-teröristlere karşı ABD’nin bir numaralı müttefiki" yazan bir belge tuttuğu görüldü.

Kolombiya Devlet Başkanı Petro ise Trump tarafından kendisine verilen bir fotoğrafı ve notu paylaştı. Paylaşımda, "Gustavo, büyük bir onur. Kolombiya'yı seviyorum" ifadeleri yer alırken, Trump ve Petro’nun ayakta el sıkıştığı bir fotoğraf bulunuyor.