Tehditler havada uçuşmuştu. Trump, Kolombiya lideri Petro'yu Beyaz Saray'da ağırladı
04.02.2026 00:02
İki lider basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı ve askeri müdahale ile tehdit ettiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından tarafların açıklama yapması beklenirken, Beyaz Saray ve Kolombiya Devlet Başkanı Petro, sosyal medya üzerinden görüşmeye dair fotoğraflar yayınladı.
Beyaz Saray tarafından paylaşılan bir fotoğrafta Kolombiya heyeti üyelerinden birinin elinde, "Kolombiya, narko-teröristlere karşı ABD’nin bir numaralı müttefiki" yazan bir belge tuttuğu görüldü.
Kolombiya Devlet Başkanı Petro ise Trump tarafından kendisine verilen bir fotoğrafı ve notu paylaştı. Paylaşımda, "Gustavo, büyük bir onur. Kolombiya'yı seviyorum" ifadeleri yer alırken, Trump ve Petro’nun ayakta el sıkıştığı bir fotoğraf bulunuyor.
Gustavo Petro, Donald Trump tarafından kendisine verilen fotoğrafı paylaştı.
UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI İLE SUÇLAMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlamış, "Kolombiya, kokain üretmeyi ve bunu ABD'ye satmayı seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Şunu da söyleyeyim: Bunu çok uzun süre yapamayacak" uyarısında bulunmuştu. Trump, Venezuela’ya benzer bir askeri harekatın gerekirse Kolombiya’da yapılabileceğini belirterek, "Kolombiya’ya operasyon kulağa hoş geliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Trump, Gustavo'yu kapıda karşıladı.
“ELİME SİLAH ALMAYA HAZIRIM”
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, uyuşturucuyla mücadelede somut başarılar elde edildiğini ve hükümetinin rekor miktarda kokain ele geçirdiğini hatırlatmıştı. Trump yönetimine, Kolombiya'daki uyuşturucu kaçakçılarına karşı saldırı düzenlemesi halinde çocukların öleceği uyarısında bulunan Petro, "Kolombiya'yı savunmak için elime silah almaya hazırım" demişti.