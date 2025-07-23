Tehlikeli ittifak: İsrail ve Ukrayna el sıkıştı

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.



Ukrayna ve İsrail, güvenlik tehditlerine karşı ikili işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı. Ekonomik iş birliğinin de artırılması kararı alındı. Açıklamayı iki ülkenin dışişleri bakanları yaptı.



Sybiha, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Moskova, Tahran ve Pyongyang, birbirlerini destekleyen ve tüm özgür dünyayı tehdit eden tek bir suç rejimleri ittifakı içinde birleşmiş durumdadır" diye konuştu.



Ukraynalı bakan, "Bu tehdide yanıt olarak çok taraflı ve ikili iş birliğini aktif hale getirme konusunda anlaştık. Bugün İran tehdidiyle alakalı ayrı bir diyalog başlatmaya karar verdik" diye ekledi.

"BİRLİKTE HAYATA GEÇİRME ZAMANI"



Sybiha, Ukrayna ve İsrail'in, savunma teknolojileri alanında kayda değer potansiyeli olduğunu belirterek, "İki ülkenin güvenliği ve istikrarı adına bunu birlikte hayata geçirmenin zamanı" ifadesini kullandı.



İsrailli Bakan Saar da Ukrayna'ya tam desteğini sundu ve İran üzerine "stratejik diyalog" başlatılması konusunda uzlaştıklarını belirtti.



Saar, "Silahlarına ve teknolojisine karşı eylemlerimiz Avrupa ve Ukrayna güvenliğine katkı sağlıyor" dedi.

