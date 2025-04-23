Tehlikeyi hesaplayan algoritma yanıldı: Bir kadın daha öldürüldü

İspanyol polisi, son dönemde aile içi şiddet riskini belirleyen bir uygulamanın kullanımı ile gündemde. VioGen isimli uygulama, önüne geçilemeyen bir kadın cinayetinin ardından ülke gündemine oturdu.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Benalmadena'da yaşayan Lina, ocak ayında polise giderek sevgilisi hakkında şikayette bulundu.

48 yaşındaki kadın, Nijeryalı sevgilisinin kendisine şiddet uygulamaya teşebbüste bulunduğunu söyledi.

35 SORUNUN ARDINDAN RİSK KATEGORİZE EDİLİYOR



Polis ise rutin bir uygulama olarak Lina'ya 35 adet soru sordu ve cevaplarını VioGen aracılığıyla inceledi.



Algoritma tabanlı dijital sistem, istismar ve şiddeti, saldırganın silahlara erişimi, ruh sağlığı ve kadının ilişkiyi bırakıp bırakmadığı veya bırakmayı düşünüp düşünmediği hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.

Daha sonra kadına yönelik tehditleri "önemsiz", "düşük", "orta", "yüksek" ve "aşırı" olarak kaydediyor.

RİSK SEVİYESİ "ORTA" DENİLDİ



Belirlenen kategoriler, kadını korumak için polis kaynaklarının tahsisine ilişkin kararların alınmasında kullanılıyor.



"Orta" seviyede risk altında görülen Lina'nın uzaklaştırma kararı başvurusu reddedildi. Polisin korumak konusunda başarısız olduğu Lina isimli kadın, kendi evindeyken sevgilisi Augustine tarafından öldürüldü.



42 yaşındaki erkeğin anahtarla girdiği evi sonrasında ateşe verdiği iddia ediliyor.

GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRÜLDÜ



Cinayet sonrasında ayaklanan kadın hakları grupları, VioGen uygulamasının isabetli bir değerlendirmede bulunmadığını iddia ediyor.



Lina "yüksek" risk altında görülseydi bir hafta içinde onu takip etmesi için bir polis memuru atanacaktı. Polis yetkililerin uygulama yüzünden inisiyatif almaktan çekindiği savunuluyor.