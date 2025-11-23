Tejas savaş uçağının Dubai'de düşmesi, 40 yıllık projeye darbe vurdu

Hindistan’ın Tejas isimi savaş uçağı, 24 Kasım'da Dubai Airshow’da düştü.

Küresel silah alıcılarının önünde yaşanan kazada, Pilot Binbaşı Namansh Syal hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından uçağın, yerli savunma teknolojisinin vitrin modeli olarak rolünü sürdürebilmesi için Hindistan ordusunun siparişlerine bağımlı hale geldiği belirtiliyor.

Cuma günü yaşanan kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Ancak kaza, Hindistan’ın ezeli rakibi Pakistan’ın da katıldığı etkinlikte yaşanan güç mücadelelerinin damgasını vurduğu bir döneme denk geldi. İki ülke, altı ay önce onlarca yılın en büyük hava çatışmasında karşı karşıya gelmişti.

Uzmanlar, bu tür açık bir kaybın, kırk yıl süren zahmetli bir geliştirme sürecinin ardından uçağın yurtdışında konumlandırılması çabalarını kaçınılmaz olarak gölgeleyeceğini belirtti.

DAHA ÖNCEKİ KAZALAR

Dubai, Paris ve İngiltere’nin Farnborough fuarlarının ardından dünyanın üçüncü büyük hava gösterisi konumundave bu tür etkinliklerde kazalar giderek nadir hale geldi.

Rus yapımı Sukhoi Su-30, 1999 yılında Paris Airshow’daki bir manevrada yere temas ettikten sonra düşmüştü. On yıl önce aynı etkinlikte Sovyet MiG-29 da düşmüştü. Tüm mürettebat sağ şekilde fırlatma koltuğuyla kurtulmuş ve Hindistan her iki uçağı da daha sonra sipariş etmişti.

ABD merkezli Mitchell Institute for Aerospace Studies'in yönetici direktörü Douglas A. Birkey, savaş uçağı satışlarının “tek seferlik olayların ötesinde, daha büyük siyasi gerçeklerle belirlendiğini” söyledi.

MİG-21 EYÜLDE EMEKLİ OLDU

Tejas programı, Hindistan’ın eski Sovyet yapımı MiG-21’leri değiştirmeye çalıştığı 1980’lerde başladı. MiG-21’lerin sonuncusu, Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) tarafından Tejas teslimatlarındaki yavaşlık nedeniyle defalarca uzatılan hizmet süresinin ardından ancak eylül ayında emekli oldu.

Devlete ait şirketin yurt içinde sipariş edilen 180 adet gelişmiş Mk-1A varyantı bulunuyor, ancak GE Aerospace’in motor tedarik zinciri sorunları nedeniyle teslimatlar henüz başlamadı. Kısa süre önce HAL’den ayrılan eski bir yönetici, Dubai’deki kazanın “şimdilik ihracatı devre dışı bıraktığını” söyledi.

Hedeflenen pazarlar arasında Asya, Afrika ve Latin Amerika bulunuyordu.