Tek bir iPhone, çalıntı telefon şebekesini çökertti

Londra Kent Polisi, kentte çalınan on binlerce cep telefonunu yurt dışına kaçıran uluslararası bir suç şebekesini, sahibinin elektronik olarak takip ettiği tek bir çalıntı iPhone sayesinde çökerttiğini açıkladı.



Polise göre şebeke, son 12 ayda Birleşik Krallık'tan Çin'e yaklaşık 40 bin çalıntı telefon gönderdi ve bu rakam, Londra'da çalınan toplam telefon sayısının yüzde 40'ına karşılık geliyor.



Daily Mail gazetesinin haberine göre kentte çalıntı telefon kaçakçılığı konusunda bugüne kadarki en büyük operasyon olarak tanımlanan operasyon, bir kurbanın çalıntı iPhone'unu Heathrow Havalimanı yakınlarındaki bir depoya kadar takip etmesiyle başladı.



Operasyonun başındaki Dedektif Müfettiş Mark Gavin, "Aslında Noel arifesindeydi ve bir kurban çalıntı iPhone'unu elektronik olarak Heathrow Havalimanı yakınlarındaki bir depoya kadar takip etti" dedi.



Bu ihbar üzerine harekete geçen polis, depoda Hong Kong'a gönderilmek üzere hazırlanan yaklaşık bin adet iPhone'un bulunduğu bir kutu ele geçirdi.



Kutudaki telefonların neredeyse tamamının çalıntı olduğunun tespit edilmesinin ardından yeni sevkiyatlar durduruldu ve kolilerdeki adli delillerden yola çıkılarak şüpheliler belirlendi.



Polise göre şebeke, son 12 ayda Birleşik Krallık'tan Çin'e yaklaşık 40 bin çalıntı telefon gönderdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI



İki hafta süren operasyonlar boyunca toplam 46 kişi gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamında 20 Eylül'de Heathrow'da durdurulan bir kişinin üzerinde çalıntı olduğu değerlendirilen 10 telefon bulundu.



Çalıntı mal bulundurma suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin son iki yılda Londra ile Cezayir arasında 200'den fazla kez seyahat ettiği ortaya çıktı.



Üç gün sonra, otuzlu yaşlarındaki iki erkek daha kuzeydoğu Londra'da çalıntı mal bulundurma şüphesiyle yakalandı.



Şüphelilerin aracında ve bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 bin cihaz ele geçirildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



25 Eylül'de ise Islington bölgesindeki Seven Sisters Road'da bir telefon mağazasına düzenlenen baskında, para aklama ve çalıntı mal bulundurma suçlamalarıyla yine otuzlu yaşlarında iki kişi gözaltına alındı.



Adreste 40 bin sterlin nakit para ve çok sayıda çalıntı cihaz bulundu. Söz konusu şahıslar, soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltına alınanlar arasında, yeni çıkan iPhone 17 model telefonları taşıyan teslimat araçlarını soyan çetelere yönelik baskınlarda yakalanan 11 kişi de bulunuyor.

Ülke tarihinin en kapsamlı operasyonlarından birinde on binlerce çalıntı telefon ele geçirildi. Polis o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANI KHAN'DAN ÇAĞRI



Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, halkın kaygılarına yanıt verdiği için güvenlik güçlerine teşekkür etti.



Standard gazetesinin aktardığına göre Khan, "Bu, Birleşik Krallık tarihindeki en kapsamlı operasyon ve kent polisinin uluslararası kaçakçılık çetelerinin liderlerinden sokaklardaki hırsızlara kadar uzanan bu sanayi ölçekli suça nasıl karşı koyduğunu bizzat görmek gurur vericiydi" değerlendirmesini yaptı.



Belediye Başkanı, sağlanan rekor bütçeyle mahalle devriyelerinin artırıldığını ve telefon hırsızlıklarının yoğun olduğu bölgelerde özel operasyonlar yürütüldüğünü belirtti.



Ancak Khan, cep telefonu endüstrisine de çalınan telefonların kullanılmasını imkânsız hale getirmeleri yönünde çağrıda bulundu.



Khan, "Suçlular, çalınan telefonları yeniden işleyip yurt dışında satarak milyonlar kazanıyor; üstelik birçoğu hâlâ bulut hizmetlerine erişebiliyor. Bu çok kolay ve çok kârlı. Telefon üreticilerinin bu cihazları kullanılamaz hale getirerek suçu tasarımdan itibaren ortadan kaldırması için çağrımı yineleyeceğim" diye ekledi.



Kent polisi, geçen yıl Londra'da 80 bin telefonun çalındığını bildirdi.

"HER TELEFONUN ARDINDA BİR MAĞDUR VAR"



Dedektif Müfettiş Mark Gavin, şebekenin özellikle Apple ürünlerini hedef aldığını, çünkü bu cihazların yurt dışında yüksek kâr getirdiğini belirtti.



Gavin, sokak hırsızlarının her cihaz için 300 sterline kadar ödeme aldığını, bu cihazların Çin'de ise 5 bin dolara (yaklaşık 3 bin 700 sterlin) satıldığını aktardı.



Gavin, "Her telefonun ardında bir mağdur var. İnsanlar hayatlarını telefonlarında taşıyor ve bu cihazlar çalındığında yaşadıkları kayıp yıkıcı olabiliyor. Bazıları ölen yakınlarına ait fotoğraflarını kaybetti, bazıları ise gasp sırasında şiddete maruz kaldı" ifadesini kullandı.



Öte yandan kent polisi, geçen yıl Londra'da 80 bin telefonun çalındığını bildirdi.



Kent polisinin telefon hırsızlığıyla mücadele biriminin başındaki Komutan Andrew Featherstone ise operasyonun suç ağlarını her düzeyde çökerttiğini ifade ederek, "Apple ve Samsung gibi üreticilerin, özellikle güvenlik ve cihazların yeniden kullanımı konusunda müşterilerini korumak için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor" yorumunu yaptı.