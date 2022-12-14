Tek seferde 9 çocuk dünyaya getiren anne ve bebekleri ülkesine döndü

Fas'ta tek seferde dokuz çocuk dünyaya getiren Malili anne ve bebekleri, yaklaşık bir buçuk yıl sonra ülkelerine döndü.

Tek seferde 9 çocuk dünyaya getiren anne ve bebekleri ülkesine döndü
Kaynak: Mali Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığ

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Mali Sağlık Bakanı Dieminatou Sangare, Twitter'da Mali'nin başkenti Bamako'ya dönen  ve çocuklarla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak hepsine uzun ömürler diledi.

Halime Sisi, Mayıs 2021'de 'ın Kazablanka kentinde 5'i kız 4'ü erkek 9 çocukla tek seferde en fazla sağlıklı bebeği dünyaya getirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Dokuz dünyaya getirmesiyle geçen yıl gündemine oturan anne Halime Sisi, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'daki bir sağlık kuruluşunda yapmıştı.

Halime Sisi'nin, Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarılmıştı.

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