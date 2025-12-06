Tek video yaklaşık 2 milyon dolarlık bağış topladı
06.12.2025 09:47
Ceren Ekşi
ABD’de emekli maaşı kesilen 88 yaşındaki Ed Bambas’ın, geçinebilmek için kasiyer olarak çalıştığı ortaya çıkınca dünya çapında bir yardım kampanyası başlatıldı. Viral olan videonun ardından üç günde 1 milyon 770 bin dolar toplandı.
ABD'de bir markette kasiyer olarak çalışan 88 yaşındaki Ed Bambas'ın hayatı bir sosyal medya videosunun ardından tamamen değişti.
Avustralyalı sosyal medya fenomeni Sam Weidenhofer’ın internet üzerinden anlattığı Bambas’ın hüzünlü hikayesi, kısa sürede dünya çapında on binlerce kişiye ulaştı. Dünyanın her yerinden insanlar, emekli asker için bağışta bulundu.
İnternet üzerinden toplanan 1 milyon 770 bin liralık bağış, düzenlenen özel tören ile teslim edildi.
“KEŞKE KARIM DA BURADA OLSAYDI”
Bambas, ilk sözlerinde eşini hatırlayarak, “Keşke karım burada olsaydı. Nereden nereye geldiğimi düşününce. Bu, hayallerin bile ötesinde bir şey. ” ifadelerini kullandı.
Bambas, cuma gününe kadar kendisi adına açılan GoFundMe kampanyasının milyonlarca dolar topladığından habersizdi. Fenomen Weidenhofer, bu miktarın platform tarihindeki en büyük bireysel bağış kampanyalarından biri olduğunu söyledi.
Yaşlı adam, internetten toplanan bağış miktarını öğrenince gözyaşlarını tutamadı.
EMEKLİ OLDU, MAAŞI GİTTİ, BORÇLARLA BOĞUŞTU
Bambas’ın hikayesi, Meijer marketinde çalışırken yaşlı adamı tesadüfen bulan Weidenhofer’ın çektiği videoyla viral oldu. Bambas, tüm hayatını değiştiren kaybı ilk kez videoda anlattı.
Yaşlı adam, 1999’da General Motors’tan emekli oldu. Ancak 2012’de şirketin iflasıyla birlikte hem emekli maaşı hem sağlık sigortası kesildi. Tam bu dönemde, 50 yılı aşkın süredir birlikte yaşadığı eşi Joan ağır bir şekilde hastalandı.
Bu çifte darbe, Bambas’ı ağır borç yüküyle karşı karşıya bıraktı. Geçinebilmek için evini satmak zorunda kaldı.
EŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA ÇALIŞMAYA GERİ DÖNDÜ
Eşi Joan’ın yedi yıl önceki ölümünün ardından, Bambas’ın elinde hiçbir güvence kalmadı. Yaşına rağmen haftada 40 saat çalışmaya mecbur kaldı.
Weidenhofer, Bambas’ın adını, yaşını ve çalıştığı marketi öğrenmesini sağlayan bir sosyal medya takipçisinin yorumuyla yola çıktığını belirtti. Bu bilgi üzerine markete gidip Bambas’ı buldu.
Bu tanışmanın ardından video hızla yayıldı ve bağış kampanyası üç gün içinde 1 milyon 770 bin doların üzerine çıktı.