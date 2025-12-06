Tek video yaklaşık 2 milyon dolarlık bağış topladı

ABD'de bir markette kasiyer olarak çalışan 88 yaşındaki Ed Bambas'ın hayatı bir sosyal medya videosunun ardından tamamen değişti.

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Sam Weidenhofer’ın internet üzerinden anlattığı Bambas’ın hüzünlü hikayesi, kısa sürede dünya çapında on binlerce kişiye ulaştı. Dünyanın her yerinden insanlar, emekli asker için bağışta bulundu.

İnternet üzerinden toplanan 1 milyon 770 bin liralık bağış, düzenlenen özel tören ile teslim edildi.

“KEŞKE KARIM DA BURADA OLSAYDI”

Bambas, ilk sözlerinde eşini hatırlayarak, “Keşke karım burada olsaydı. Nereden nereye geldiğimi düşününce. Bu, hayallerin bile ötesinde bir şey. ” ifadelerini kullandı.

Bambas, cuma gününe kadar kendisi adına açılan GoFundMe kampanyasının milyonlarca dolar topladığından habersizdi. Fenomen Weidenhofer, bu miktarın platform tarihindeki en büyük bireysel bağış kampanyalarından biri olduğunu söyledi.