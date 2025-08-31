Tekneler Gazze için yola çıktı: İlk hareket Barselona'dan





İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler İspanya'dan yola çıktı.

Barselona Limanı'nın ardından İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan Akdeniz'e yelken açacak olan 20 kadar tekne ve 300'den fazla kişinin olduğu filoda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer aldı.



Gazze'deki soykırımdan dolayı İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesen Barselona kenti, filonun ilk hareket noktası oldu.



Teknelerde, uluslararası alanda tanınan İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da bulunuyor.

"SOYKIRIMI CANLI İZLİYORUZ"



Barselona Limanı'ndaki teknelerin yola çıkmasından önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Thunberg, "Gazze, baskının, soykırımın ve etnik temizliğin açık bir örneğidir. İsrail öldürüyor ve tüm dünya bu soykırımı canlı izliyoruz. İnsanların telefonlarından canlı yayında soykırımı izlerken hayatlarına devam etmelerini ve hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmalarını görmekten dehşete düşüyorum" dedi.

İsrail'in Filistin halkını yok etmek istediğini söyleyen Thunberg, "İsrail'in bu yaptığı, insanları harekete geçmeye, koltuklarından kalkıp örgütlenmeye teşvik etmezse, ne teşvik eder bilmiyorum. Sessiz kalıp, suç ortağı olan hükümetleri de İsrail kadar suçludur" dedi.



Küresel Sumud Filosunun Gazze'ye giderken İsrail ordusu tarafından yasa dışı bir şekilde durdurulma olasılığına yönelik bir soruya ise Thunberg, "B planımız açık. Geri dönüp tekrar başlamak. Bu temiz bir misyon, insani bir misyon" yanıtını verdi.

FERNANDEZ: SESSİZLİK BOMBALAR KADAR ÖLDÜRÜCÜDÜR



İspanyol aktör Fernandez de "İstesek de istemesek de Gazze hepimizi yansıtan bir ayna. Kendinizi burada konumlandırmamak imkansız" diyerek, Gazze'ye doğru yola çıkan her teknenin, insan onurunun bir haykırışı olduğunu söyledi.

Fernandez, "Bu misyon bir tehdit değil, vahşete karşı bir insanlık eylemi. Sessiz kalmak suç ortaklığıdır. Ve sessizlik, bombalar kadar öldürücüdür" diye konuştu.



İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli bir kızın görüntüsünü ve sesini paylaşan İrlandalı aktör Cunnigham da uluslararası toplumun, hükümetlerin İsrail'e yaptırım uygulayarak bu soykırımı durdurması gerektiğini belirtti.

Cunnigham, "Şu ana kadar olanlar, sessizlik, eylemsizlik dünyanın başarısızlığının ve tarihte utanç verici bir dönemin göstergesidir" dedi.