TEKNOFEST KKTC'yi ilk gününde 62 bin kişi ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ilk gününde 62 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.
Dün başlayan ve 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde yer alan 116 stantta, teknoloji temalı etkinlikler öğrenciler ve gençlerle buluşturuluyor.
Festival kapsamında yerli ve milli hava araçlarıyla uçuş gösterileri de gerçekleştiriliyor.
Organizasyonda, teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuluyor.
KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.
Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.
Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabiliyor.
ASTRONOT ATASEVER: BİLİMİ ANLATMA İMKANI BULDUK
TEKNOFEST'e katılan Astronot Tuva Cihangir Atasever, bugüne kadar gerçekleştirdikleri birçok etkinlikte Türk gençleriyle buluşarak, bilim misyonlarını anlatma imkanı yakaladıklarını söyledi.
Söz konusu imkanı bu kez TEKNOFEST ile KKTC'ye taşıdıklarını vurgulayan Atasever, Türkiye'de olduğu gibi burada da insanlarda aynı heyecanı görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Atasever, 8 Haziran 2024'te yörünge altı araştırma uçuşu kapsamında uzaya çıkarak çeşitli deneyler yapmasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçtiğini hatırlattı.
Görev sonrası Türkiye'nin çeşitli şehirlerine giderek gençlere uzay misyonlarını anlattıklarını belirten Atasever, "Oldukça yoğun ve heyecanlı 1 yıl oldu. Gerçekleştirdiğimiz ve gelecekte gerçekleştirmeye devam edeceğimiz tüm çabaların temel gayesi, Türkiye'den çıkan astronotların sayısının artması" diye konuştu.
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