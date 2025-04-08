Teknoloji devi Microsoft'tan İsrail'i sevindirecek haber

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un, İsrail'e hizmet sağlamasını protesto eden Faslı çalışanı Ibtihal Aboussad'ı işten çıkardığı belirtildi.

Şirket tarafından Aboussad'a gönderilen e-postada, şunlar ifade edildi: "Microsoft AI CEO'su Mustafa Süleyman'ın, şirketin 50. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı bir konuşmada binlerce katılımcının bulunduğu canlı bir izleyici kitlesi önünde bağırıp çağırarak ve parmağınızı ona doğrultarak, ayrıca CEO'ya, şirkete ve genel olarak Microsoft'a karşı düşmanca, sebepsiz ve son derece uygunsuz suçlamalarda bulunarak konuşmasını böldünüz."

CEO'nun sakinliğini koruyup konuyu yatıştırmaya çalıştığı, Aboussad'ın ise saldırgan tavırlar sergilediği için dışarı çıkarıldığı belirtildi.

E-postada, "Şirket, sizin uygunsuz davranışınızın ün kazanmak ve bu çok beklenen etkinliğe azami zarar vermek için tasarlandığı sonucuna vardı. Şirketten özür dilememiş olmanız da endişe verici ve aslında eylemlerinizin yol açtığı ve açacağı etki için hiçbir pişmanlık göstermediniz" denildi.

E-postaya göre Kanada'daki şirkette çalışan yazılımcı Aboussad, pazartesi günü işten çıkarıldı.

Protestodan önce istifa kararı alan ve 11 Nisan'da işinden ayrılmaya hazırlanan diğer bir yazılım mühendisi Hindistanlı Vaniya Agrawal'ın ise istifasının 7 Nisan Pazartesi günü derhal işleme konulduğu ifade edildi.

