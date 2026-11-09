Teknoloji devinde casusluk skandalı. CEO'ya soruşturma
09.11.2026 03:37
Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarından özür diledi.
Nvidia, CEO Jensen Huang'ın ilişki yaşadığı kadının Çin'e istihbarat sızdırdığı iddiasıyla sarsıldı. Huang eşini aldattığını doğruladı, özür diledi. Şirket casusluk iddiasına soruşturma başlattı.
Geçen yıl piyasa değeri 5 trilyon doları aşan dünyadaki ilk şirket olan ABD'li çip üreticisi Nvidia casusluk skandalıyla sarsıldı.
The New York Times gazetesinde geçen hafta yer alan bir haberde, Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın evlilik dışı ilişki yaşadığı Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü. Şirket, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddiaları sonrası bağımsız soruşturma başlatacağını duyurdu.
Soruşturmanın, bağımsız hukuk danışmanlarının desteğiyle bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir komite tarafından yürütüleceği belirtilen açıklamada, yönetim kurulunun Nvidia'nın ve hissedarlarının çıkarları açısından büyük önem taşıyan ABD'nin ulusal ve ekonomik güvenliğine öncelik verdiği vurgulandı.
Açıklamada, yönetim kurulunun ne ulusal güvenliğin ne de Nvidia'ya ait gizli bilgilerin tehlikeye atıldığına inanmak için herhangi bir gerekçesi bulunmadığı, ancak soruşturma kapsamında mevcut tüm bilgilerin değerlendirileceği ifade edildi.
CEO HUANG'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Jensen Huang şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını belirtti, Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlı olduğunu bildirdi.
Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu ifade etti. Eşine sadık kalmadığını belirten Jensen Huang, davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini, yaptıklarının hiçbir mazereti olmadığını ve derin üzüntü duyduğunu söyledi.
Nvidia'daki çalışma arkadaşlarına, yönetim kuruluna, şirketin dünyanın dört bir yanındaki ortaklarına ve hissedarlarına da seslenen Huang, "Benden daha iyisini hak ediyorsunuz. Nvidia'ya liderlik etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı. Sorumluluğum size hizmet etmek ve güveninize layık olmak. Bu sorumluluğu yerine getiremedim. Nvidia'ya tamamen bağlıyım ve güveninizi yeniden kazanmak için çalışacağım." değerlendirmesini yaptı.
Huang, haberlerde gündeme getirilen ulusal güvenlik endişeleriyle ilgili olarak Nvidia Yönetim Kurulu'nun bağımsız bir soruşturma başlattığını belirterek, soruşturmayı desteklediğini ve süreçle tam işbirliği yapacağını aktardı. Ülkesini ve şirketini sevdiğini vurgulayan Jensen Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadelerini kullandı.
The New York Times ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Alice Huang'ın Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yakın ilişkisi olduğu ve şirketin ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceği iddia edilmişti.