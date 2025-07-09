Teksas felaketinde 160'tan fazla kişi hala kayıp

ABD Teksas'taki sel felaketinin şokunu yaşıyor.

Texas Valisi Gregg Abbott, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.



Eyalet genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini ifade eden Abbott, sadece Kerr ilçesinde 161 kişinin kayıp olduğunu söyledi.



Eyalet genelindeki toplam kayıp sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Abbott, kayıpların tamamına ulaşılana kadar çalışmaların süreceğini belirtti.



Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesinde kısıntıya gittiği Ulusal Hava Durumu Servisini, felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminde bulunamamakla eleştirmişti.