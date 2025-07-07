Teksas trajedisi: Sirenli uyarı sistemi maliyet nedeniyle kurulmadı

ABD'nin Teksas eyaletindeki sel felaketinin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Can kaybı 81'e yükseldi.

Felakete kampta yakalanan 8-10 yaşlarındaki çocuklardan 10'u ise hala kayıp.



Bölgede arama çalışmaları devam ederken felakete ilişkin tartışmalar da sürüyor.



ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) hava tahminindeki eksik ve yanlış bilgilendirmenin yanı sıra bölgede erken uyarı sisteminin bulunmaması da eleştiriliyor.



6 YIL ÖNCE GÜNDEME GELDİ

BBC World'un haberine göre, yetkililerin yıllar önce gündeme getirdiği erken uyarı sistemini neden kurmadığı da tartışılıyor.

Bölge Yargıcı Rob Kelly, yaklaşık altı yıl önce sel uyarılarına yönelik siren tabanlı bir sistem kurulmasının gündeme geldiğini, ancak yüksek maliyet nedeniyle bu projenin hayata geçirilmediğini söyledi.



1 MİLYON DOLARLIK HİBE BAŞVURUSU REDDEDİLDİ



Kerr County yetkilileri, 2018 yılında bölgedeki nehrin kenarında kurulması planlanan erken uyarı sistemi için 1 milyon dolarlık bir hibe başvurusunda bulundu.

Ancak başvuru, gerekli finansmanın sağlanamaması nedeniyle kabul edilmedi.

Yetkililer, 2020 ve 2023 yıllarında da benzer sistemlerin kurulması için ek fon arayışlarına girdi. Ancak bu girişimler de başarısız oldu.



Bölgede cep telefonu sinyali alamayan yerleşim alanlarının bulunması, bu tür fiziksel uyarı sistemlerinin eksikliğini daha da belirgin hale getiriyor. Uzmanlar, uyarı sisteminin kurulmuş olması halinde en azından bazı can kayıplarının önlenebileceğini belirtiyor.