Teksas'ta 5 kişinin katledildiği olayın şüphelisi yakalandı

Dillon, Oropesa’nın FBI’ya yapılan bir ihbar üzerine yakalandığını, saldırıda kullanılan silahın da ele geçirildiğini ve balistik incelemesinin yapılacağını aktardı.



Yakalandıktan sonra bugün ilk kez hakim karşısına çıkarılan Oropesa, 5 ayrı cinayetten suçlandı.



CNN’e açıklama yapan bir yetkili, Oropesa’nın ölüm cezası suçlamasıyla yargılanabileceği değerlendirmesini yaptı.



5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Teksas eyaletinin Cleveland kentinde 28 Nisan gecesi bir evde açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.



Polis açıklamasında, Oropesa’nın bahçede AR-15 tüfeği ile atış talimi yaptığı, komşunun yeni doğmuş bebeğin uyuyamadığını belirterek atışı durdurmasını istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı aktarılmıştı. Açıklamada, Oropesa'nın komşu evi bastığı belirtilmişti.



Daha önce 4 kez sınır dışı edildiği ortaya çıkan Meksika kökenli Oropesa’nın, evde bulunan 10 kişiden 5 aile üyesini infaz usulü katlettiği kaydedilmişti.

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