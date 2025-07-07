Teksas'ta ailelere acı haber: Selde kaybolan 27 kız çocuğunun öldüğü açıklandı

ABD'nin Teksas eyaletinde en az 82 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel felaketinde kayıplar artıyor.

4 Temmmuz'da yaklaşık 750 kız çocuğu, Guadalupe Nehri kıyısındaki, neredeyse yüzyıllık bir yaz kampı olan Camp Mystic'te, diğerleri de CamLa Junta'da konaklıyordu. Çocukların yaşları 7 ile 14 arasında değişiyordu.

Bölgeyi selin vurmasının ardından en kötü etkilenen yerler kamp alanları oldu. Can kaybı haberleri ile birlikte 27 kampçı kız çocuğunun kayıp olduğu duyurulmuştu. Bugün Mystic Camp'tan yapılan açıklamada çocukların ve danışmanlarının hayatlarını kaybettiği bildirildi.

Felaketten kurtulanlar, CNN International'a yaptıkları açıklamada, diğer kız çocuklarının selden nasıl kaçtıklarını anlattı. Kabinlerden yüzerek çıkmayı başaranlar acil durum personeli tarafından kurtarıldı.

ÇOCUKLARI ŞİLTELERİN ÜZERİNE YERLEŞTİRDİLER

Camp Mystic yakınlarında bir güvenlik görevlisi, yükselen sulardan kurtulmalarına yardımcı olmak için çocukları şiltelerin üzerine yerleştirdi.

Üç çocuğun annelerinden biri, çoğu genç olan kamp danışmanlarının, çocukların gece yarısı pencerelerden kabinlerinden kaçmalarına ve karaya çıkmalarına yardımcı olduklarını anlattı.

"İNANILMAZ ŞEKİLDE CESURLARDI"

Glenn Juenke, "Kızlarınızın bu genç yaşta hayatlarının en korkunç anlarına karşı gösterdiği cesaret ve inanca ilk elden tanık oldum. Hepsi üşümüş ve korkmuştu ama inanılmaz şekilde cesurlardı. Bana güvendiler, uzun ve üzücü bir gece boyunca birbirimize yaslandık" diye konuştu.

