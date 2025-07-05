Teksas'ta bilanço ağırlaşıyor: 43 ölü, kamp yapan 20 çocuk hala kayıp

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinindeki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor.

Eyaletin merkezinde aylarca yağacak yağmurun birkaç saat içerisinde yağması ani sel baskınına neden oldu.



Bölgedeki Guadalupe Nehri'nin suyu 45 dakika içinde 8 metreye kadar yükseldi.



Sel nedeniyle bölgede geniş çaplı yıkım oluştu. Ağaçlar devrildi, yollar, araçlar su altında kaldı.

800'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Ölü sayısı 15'i çocuk 43'e yükseldi.

Amerikalı yetkililer, şimdiye kadar 800'den fazla kişinin sel bölgesinden tahliye edildiğini bildirdi.



Yüzlerce kişinin ve helikopterlerin de desteğiyle yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KAMP YAPAN ÇOCUKLAR SELDE KAYIP



Çalışmalar Guadalupe Nehri'nin kıyısında bulunan bir yaz kampı ve çevresine odaklanmış durumda. Zira yaz kampına katılan 20'den fazla kız çocuğunun hala kayıp olduğu belirtiliyor.

TRUMP: DUA EDİYORUZ



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Teksas'taki sel baskınını bir trajedi olarak nitelendirdi.



Truth Social hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Melania ve ben bu korkunç trajediden etkilenen tüm aileler için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Durumu Servisi, sel nedeniyle bölgede oluşan acil durumun büyük ölçüde sona erdiğini bildiriyor.