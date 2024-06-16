Teksas'ta festivale silahlı saldırı: 6 kişi yaralandı

Teksas'taki Juneteenth festivalinde meydana gelen silahlı saldırıda en az altı kişi ciddi şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Teksas'ta festivale silahlı saldırı: 6 kişi yaralandı

'nin Teksas eyaletindeki Juneteenth festivali sırasında meydana  geldiği duyuruldu.

Yetkililer, saldırıda en az altı kişinin yaralandığını açıkladı.

Round Rock Polisi, memurların cumartesi gecesi Old Settlers Park'ta meydana gelen bir silahlı saldırıyı soruşturduklarını söyledi.

Açıklamada, "Burası aktif bir olay yeri ve soruşturma devam ediyor. Lütfen bölgeden uzak durun" denildi.

Polisin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık görevlilerinin dört yetişkin ve iki çocuğu, ciddi yaralanmalar nedeniyle yerel hastanelere naklettiği belirtildi.

Sosyal medyada yayınlanan videolar, silahlı saldırıdan sonra olay yerinde büyük bir polis varlığı olduğunu gösterdi. Bir videoda polis memurlarının olası bir şüphelinin etrafını sardığı görüdü.

CBS yayın kuruluşu, polisin gözaltında herhangi bir şüphelinin bulunmadığını söylediğini aktardı.

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