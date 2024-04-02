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Teksas'ta fırtına: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Teksas eyaletinin Midland kentinde fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Teksas'ta fırtına: Çok sayıda yaralı var

Teksas Kamu Güvenliği Departmanından, eyalette yaşanan fırtınaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, eyaletteki sonucu oluşan tozun görüş mesafesini azaltması üzerine Midland'da 30'a yakın aracın zincirleme kaza yaptığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ulusal Hava Durumu Servisinin açıklamasında ise Illinois eyaletinin merkez bölgesinde şiddetli yağış görüleceği belirtilerek, sel ihtimaline karşı uyarı yapıldı.

Açıklamada, Oklahoma eyaletinin başkenti Oklahoma City'nin kuzeyindeki Kingfisher ve Dover şehirlerinde de şiddetli yağış sonrası sel uyarısı verildi.

Teksas, Oklahoma, Missouri ve Illinois'de hortum, dolu ve sele yol açabilecek şiddetli fırtınanın etkili olduğu ifade edildi.

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