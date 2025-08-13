Teksas'ta kimyasal treni devrildi

Tren, Teksas eyaletindeki Palo Pinto kentinde raydan çıktı.



Kazanın ardından vagonlar alev aldı.



Raydan çıkan trende yaralanan olmadı.



Trende zehirli kimyasalların olduğu açıklandı ancak yetkililer herhangi bir sızıntıyla karşılaşılmadığını duyurdu.



İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.



Ancak bu kazanın "Tehlikeli Madde durumu olarak ele alındığı" ifade edildi.



