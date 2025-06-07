Teksas'ta seri katil şüphesi: Gölden tam 19 ceset çıkarıldı

Teksas’ın başkenti Austin’deki Lady Bird Gölü’nde son üç yılda tam 19 kişinin cansız bedeni bulundu. Bu durum, bölgede bir seri katilin dolaştığına dair korkuları yeniden alevlendirdi.

Endişeli seslerin yükselmesinin ardından Austin Polis Departmanı, “Bu kişilerin ölümleri şüpheli olarak değerlendirilmiyor” açıklaması yaptı.

SERİ KATİL İDDİALARI BÜYÜYOR

Göldeki ölüm vakalarının artması, dikkatleri bölgeye çekerken cinayet iddialarını da körükledi. Polis ise ortada bir seri katil olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını ve bu tür söylemlerin asılsız olduğunu savunuyor.

Çözülemeyen vakaların devam etmesi, gölün popüler bir parti alanına yakınlığı ve sosyal medyadaki yoğun görünürlüğü, yetkililere duyulan güveni sarsarken; kamuoyu üzerinde, ölümleri aydınlatma ve endişeleri giderme yönünde baskıyı artırdı.

"RAINEY SOKAĞI KASABI"

“Rainey Sokağı Kasabı” olarak bilinen hayali bir katil hakkındaki söylentiler, 3 Haziran’da genç bir erkek cesedinin gölde bulunmasıyla yeniden gündeme geldi.



17 yaşındaki gencin, ailesiyle kano ve kürek sörfü yaptığı sırada can yeleği giymeden suya atladığı ve ardından kaybolduğu bildirildi.

HEP BİRBİRİNE BENZEYEN ERKEKLER ÖLMÜŞ

Polis kayıtlarına göre, 2022 ile Haziran 2025 arasında gölden 19 ceset çıkarıldı.

Lady Bird Gölü’nde geçmişte de benzer olaylar yaşansa da, 2022 yılında peş peşe benzer profilde altı erkeğin ölü bulunması, bölgenin medyada öne çıkmasına neden oldu.

ART ARDA BULUNAN CESETLER

2023’ün başlarında beş ceset daha bulundu. Hepsi erkekti, gece dışarı çıktıktan sonra kaybolmuşlardı. Bunlardan sadece biri hariç, hepsinin ölüm nedeni kazara boğulma olarak kaydedildi.

Polisin söylentileri bastırma çabalarına rağmen, “Lady Bird Gölü Seri Katili” adlı Facebook sayfası, kolluk kuvvetlerine güvenmeyen kişilerle dolup taşıyor.