Teksas'ta vali değişti, polise yeni göçmen talimatı

ABD 'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde yerel polis ile federal göçmenlik bürosu arasındaki ortak operasyon ve bilgi paylaşımı uygulamasına kısıtlama getirildi.

Houston Belediye Başkanı John Whitmire, yerel emniyet güçlerinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile yürüttüğü işbirliğini sınırlandıran resmi bir kararname imzaladı.

The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, yürürlüğe giren yeni düzenleme çerçevesinde Houston polisi, rutin trafik denetimleri sırasında veya hafif çaplı yasal ihlallerde karşılaştığı izinsiz göçmenleri artık federal birimlere bildirmeyecek.

Alınan kararın kapsamı konusunda sınırları çizen Belediye Başkanı Whitmire, söz konusu muafiyetin ağır adli vakaları kapsamadığını açıkladı.

Whitmire, hakkında kesinleşmiş gözaltı kararı bulunan veya ICE tarafından çıkarılmış resmi arama emri olan kişilerin tespit edilmesi halinde mevcut bildirim ve teslim prosedürlerinin aynen uygulanacağını kaydetti.

VALİ ABBOTT'UN POLİTİKALARI KAMUOYUNDA KAYGI YARATTI

Teksas Valisi Greg Abbott'un yerel güvenlik birimlerine federal göçmenlik dairesiyle sürekli temas halinde olma zorunluluğu getirmesini eleştiren Whitmire, bu uygulamanın toplum genelinde ciddi bir endişe yarattığını vurguladı.

Belediye Başkanı Whitmire, imzaladığı kararnamenin eyalette gerçekleşen son ara seçim sonuçlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu savundu.

Yönetim değişimine ilişkin takvimi hatırlatan Whitmire, seçimlerin ardından oluşan siyasi tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: "Ocak ayına kadar yeni bir yönetimimiz olmayacak. Ancak önümüzdeki iki ay içinde daha etkili bir politikaya geçeceğimize dair sorumlu bir karar almaya hazırım."

Teksas'ta 3 Kasım tarihinde düzenlenen ara seçimlerde Demokrat Partinin adayı Gina Hinojosa, Cumhuriyetçi rakibi ve mevcut vali Greg Abbott'u mağlup etmeyi başarmıştı.

Seçim zaferiyle birlikte Hinojosa, Teksas eyaletinin tarihindeki Latin Amerika kökenli ilk kadın vali unvanını kazandı.

FEDERAL DENETİMİN MERKEZİNDEKİ TEŞKİLATI: ICE

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, ABD İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten federal bir kolluk kuvveti olarak görev yapıyor.

Ülkede 11 Eylül saldırılarının ardından 2003 yılında kurulan bu federal teşkilat, ülke sınırları dahilinde gümrük, ticaret ve göçmenlik yasalarının tatbik edilmesinden sorumlu tutuluyor.

Bünyesindeki geniş yetkilerle donatılan teşkilat, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) ardından ABD genelinde adli soruşturma yürütme yetkisine sahip en büyük ikinci federal kurum konumunda.

Federal kurum bünyesindeki operasyonel yapı, doğrudan sahada uygulanan iki temel ana uzmanlık birimine ayrılıyor.

Bu birimlerden ilki olan Muhafaza ve Nakletme Operasyonları (ERO), ABD sınırları içerisinde yasa dışı veya düzensiz statüde yer alan kişilerin tespit edilmesi, gözaltına alınması ve sınır dışı edilme süreçlerini koordine ediyor.

Kamuoyunda doğrudan "göçmenlik polisi" adıyla anılan ERO, sınır dışı merkezlerinin idaresini ve sınır dışı nakil operasyonlarını fiilen gerçekleştiriyor.

Teşkilatın ikinci ana omurgasını meydana getiren İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ise gümrük mevzuatı ihlallerini ve sınır ötesi suçları mercek altına alıyor.

HSI birimi, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, insan ticareti, finansal suçlar, kara para aklama, ticari dolandırıcılık ve çocuk pornografisi gibi uluslararası organize suç şebekelerine yönelik kapsamlı adli ve cezai soruşturmalar yürütüyor.

Houston'da alınan bu son kararla, kentin yerel asayiş birimleri federal göçmenlik mekanizmasının rutin uygulamalarından kısmen ayrışmış oldu.