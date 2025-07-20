Teksas'taki sel felaketinde 3 kişi hala kayıp

ABD'nin güney eyaleti Teksas'ın Kerr bölgesinde 4 Temmuz'da meydana gelen ve en az 135 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Kamp yapan 27 çocuğun da hayatını kaybettiği felakette 160 kişi kaybolmuştu.



Güncellenen verilere göre, kayıp sayısı selden 16 gün sonra 3'e düştü.

Yaklaşık yerel, eyalet ve federal görevlilerden oluşan 2 bin kişilik ekibin çalışmaları devam ediyor.



27 çocuğun can verdiği Mystic kamp alanının 100 yıllık sel haritası içinde "Özel Sel Tehlikesi Alanı" kabul edildiği ancak, kamp yetkilileri tarafından 2013, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan başvurular üzerine bu statüden çıkarıldı anlaşılmıştı.

