Tel Aviv, ABD-İran anlaşmasından endişeli

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail 'in Trump'ın İran ile "sınırlı bir geçici anlaşma " imzalamasından endişe duyduğu belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin İran'ın nükleer programıyla ilgili temel meseleleri ele almayan bir anlaşma olasılığından tedirgin olduğu vurgulanan haberde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun kaldırılması, uranyum zenginleştirilmesinin yasaklanması konusu ile balistik füze programının İsrail'in "temel sorunlarının" başında geldiği belirtildi.

Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin İran'ın ABD'yi "oyaladığına" ve kapsamlı bir anlaşmaya varılma olasılığının "düşük" olduğuna inandığı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump dün nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." açıklamasını yapmıştı. Trump, İran'la bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" söyledi.