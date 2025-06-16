Tel Aviv alarmda: İran’ın binlerce balistik füzesi olduğu açıklandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi, Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, İran'ın elinde hala binlerce balistik füze olduğunu söyledi.

Hanegbi, daha önce tahmin edilenden daha yüksek bir sayı belirtti. Hanegbi, “Bu, uzun vadede İran tehdidine son verebilecek bir savaş değil” dedi.

Askeri analistlerin şimdiye kadar raporladıklarına göre İran'ın 1.500 ile 2 bin arasında füzeye sahip olduğu biliniyor. Bunların yüzlercesi de hali hazırda İsrail'e fırlatıldı.

Füzeler İsrail'de Tel Aviv başta olmak üzere birkaç kentte ciddi hasar yarattı.

NETANYAHU "20 BİNE ULAŞACAK" DEDİ

Netanyahu, İsrail'in saldırısıın başladığı cuma gecesi yaptığı açıklamada, İran'ın üretimi hızlandırdığını ve ayda 300 balistik füze üretmeyi hedeflediğini, bunun da 6 yıl içinde 20 bin füzeye ulaşacağını söylemişti.

Netanyahu, füzelerin her birinin "İsrail şehirlerine düşmeye hazır bir otobüs dolusu patlayıcı” gibi olduğunu dile getirdi.

Askeri yetkililer ve uzmanlar, ağırlığın değişebileceğini söylese de Netanyahu her bir İran füzesinin 1 tona yakın patlayıcı taşıdığını söylüyor.

