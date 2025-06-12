Tel Aviv'de askeri hazırlık: İsrail, ABD desteği olmadan İran'ı vurma planı yapıyor

İran'la ABD arasında tırmanan nükleer gerilimin ardından İsrail'deki askeri planlara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Tahran yönetimi dün "Çatışma çıkarsa Amerikan üslerini vururuz" açıklaması yapmıştı. Bu çıkışın ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi. Ayrıac Ortadoğu'daki askeri personellerin ailelerinin de tahliyesine onay verildiği belirtildi.

Amerikan NBC News'e konuşan kaynaklar İsrail'in ABD desteği olmadan İran'a askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini açıkladı.

"TEK TARAFLI EYLEM KONUSUNDA CİDDİLEŞTİ"

NBC'nin beş kaynağa dayandırdığı haberine göre, Washington Tahran'la uranyum zenginleştirme konusunda İsrail'in kabul edilemez bulduğu hükümler içeren bir ön anlaşmaya yaklaştıkça İsrail tek taraflı eylem konusunda daha ciddi hale geldi.

Trump bu hafta başında bir podcast röportajında şunları söyledi: "Belki de anlaşma yapmak istemediklerini düşünüyorum. Ne diyebilirim ki? Belki de istiyorlardır. Peki bu ne anlama geliyor? Kesinleşmiş bir şey yok."

"ŞU ANDA AMERİKAN MÜDAHALESİ PLANLANMIYOR"

Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nden Michael Knights NBC'ye verdiği demeçte, ABD'nin bölgeden gerekli olmayan personeli tahliye etmesinin İran'a Trump'ın bir İsrail saldırısına engel olmayacağı mesajını vermeyi amaçladığını söyledi. “Bu, İran'ın Başkan'ın isteklerine saygı duymasını sağlamaya çalışmakla ilgili” dedi.

Habere göre İsrail ABD'nin istihbarat ya da lojistik desteğini tercih edecek olsa da şu anda herhangi bir Amerikan müdahalesi planlanmıyor.

NBC, "İsrail, özellikle İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar için büyük olasılıkla ABD'nin askeri ve istihbarat desteğini tercih edecek olsa da, ekim ayında tek başına çok şey yapabileceğini gösterdi" diye yazdı.

