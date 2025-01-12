Tel Aviv'de devasa Trump panosu: "Cehennemin kapıları açılacak"

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de dev bir reklam panosunda ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelik mesajı yer aldı.



Trump, Hamas'ın elindeki rehineleri 20 Ocak'a yani Trump başkanlık koltuğuna oturana kadar serbest bırakmazsa, cehennemi yaşatacağım açıklaması yapmıştı.

Devasa reklam panosunda Trump'ın fotoğrafıyla Hamas'a yönelik bu tehdidi dikkat çekti. Seçilmiş başkanın fotoğrafının yanında, "Cehennemin kapıları açılacak" ifadeleri yer aldı.



Gazze'de Hamas'ın elinde 94 İsrailli rehine bulunuyor ancak bunların 34'ünün öldüğü belirtiliyor.