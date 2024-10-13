Tel Aviv'de esir takası anlaşması için gösteri düzenlendi

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de gösteri yaptı.

Tel Aviv'de esir takası anlaşması için gösteri düzenlendi

kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, aralarında Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin de bulunduğu göstericiler, Tel Aviv şehir merkezindeki Ayalon Caddesi'nde ateş yakarak caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı.

Göstericiler, kurtarılması için hükümetten takas anlaşması yapmasını istedikleri esirlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

İsrail'de esir takası anlaşması talebiyle uzun süredir devam eden gösteriler, kuzeyde Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanmasından sonra ivme kaybetti.

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