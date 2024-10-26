Tel Aviv'de esir takası talebiyle Netanyahu protestosu

Aileler burada basına yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun müzakere etme konusunda samimi olmadığını, sadece zaman kazanmaya çalıştığını ifade etti. Bir esir annesi, Netanyahu’nun çocukları için gerçek bir müzakereye yanaşmadığını ve verdiği sözlerde dürüst olmadığını dile getirdi. Başka bir aile ise Netanyahu’nun iktidarda kalmak için savaşı sürdürmek istediğini ve esirlerin kaderini aşırı sağcı bakanlara bıraktığını belirtti.



Hamas lideri Yahya Sinvar’ın İsrail tarafından öldürülmesi ardından esir takası konusu yeniden gündeme gelmişti. Mossad’ın başkanı David Barnea’nın da bu konuda görüşmelerde bulunmak üzere Katar’a gideceği bildirildi.