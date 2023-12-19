Tel Aviv'de Gazze görüşmesi: Kademeli olarak bir sonraki aşamaya geçebiliriz

İsrail ve ABD savunma bakanları, Tel Aviv’de bir araya geldi. ABD'li Bakan'a Genelkurmay Başkanı Charles Brown da eşlik etti. İki bakan görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçerek, Gazze’de devam eden saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Austin, "ABD’nin İsrail’e olan desteği sarsılmazdır ve İsrail yalnız değildir." dedi.

"Gazze’deki sivillerin korunması hem ahlaki bir görevdir hem de stratejik bir zorunluluktur." diye konuşan Austin, ancak Gazze'nin "yoğun nüfusa sahip karmaşık bir savaş alanı olduğunu" ve "bunun herhangi bir askeri operasyonu yürütmeyi çok zorlaştırdığını" savundu.



Austin, Hamas'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını iddia ederek, "Bu da karmaşıklığı artırıyor. Çok profesyonel bir güç gerektiriyor ve bu gücün yolun her adımını öğrenmesi gerekiyor." dedi.



Gallant ile bugün İsrail ordusunun Gazze’nin güneyinde yürüttüğü saldırılarda "değiştirdiği teknikleri" tartıştıklarını belirten ABD’li Bakan, "Hepimiz öğreniyoruz. (İsrail ordusu, Gazze’nin) Kuzeyinden dersler çıkararak bu derslerin bir kısmını güneyde uyguladılar ve eminim ki bu devam edecek." ifadelerini kullandı.



İsrail’in hangi konularda dersler çıkardığına ilişkin yorum yapmayan Austin, bununla İsrail ordusunun Gazzeli sivilleri hedef almasını kast edip etmediğini açıklamadı.