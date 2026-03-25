Tel Aviv’de gökyüzünü kargalar kapladı. Uğursuzluk saydılar

İsrail'in başkenti Tel Aviv semalarında uçan yüzlerce kargayı gösterdiği öne sürülen bir video sosyal medyada hızla yayıldı.

Doğrulanmamış görüntülerde yüzlerce kuşun gökyüzünde sürü halinde hareket ettiği görülürken, bazı sosyal medya kullanıcıları durumun ne anlama geldiğini merak etti.

“UĞURSUZLUK” YORUMLARI

Sosyal medya platformu X’te birçok kullanıcı, bu tür kuş hareketlerinin tehlikeli bir gelişmenin habercisi olabileceğini öne sürdü. Bazı paylaşımlarda, “Birçok kültürde bu tür kuşların toplu uçuşu bir alamet olarak görülür.” ifadeleri kullanıldı.

Bazı kullanıcılar ise görüntüleri dini metinlerle ilişkilendirerek, özellikle İncil’deki savaş ve yıkım tasvirlerine atıfta bulundu.

UZMANLAR “DOĞA OLAYI” DİYOR

Uzmanlar ise söz konusu görüntülerin savaşla bağlantılı olmak zorunda olmadığını ve doğal nedenlerle açıklanabileceğini belirtti. Kuşların toplu hareketlerinin göç dönemlerinde sıkça görüldüğüne dikkat çekildi.

Videonun gerçekten Tel Aviv’de çekilip çekilmediği henüz doğrulanmadı. Bazı kullanıcılar görüntülerin yapay zeka ile üretilmiş olabileceğini öne sürerken, bazıları da farklı bir yerde çekilmiş olabileceğini ve yanlış konum bilgisiyle paylaşıldığını savundu.

İRAN SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Görüntülerin yayılması, bölgedeki gerilimin arttığı bir döneme denk geldi.

28 Şubat’ta Tel Aviv ve Washington’un İran’a yönelik saldırılarının ardından, Tahran da İsrail ve ABD hedeflerine misilleme saldırıları düzenlemeye başladı.

Taraflar anlaşacak mı yoksa çatışmalar sürecek mi tartışması sürerken bir yandan da karşılıklı misillemeler devam ediyor.