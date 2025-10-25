Tel Aviv'de hükümet karşıtı protesto

Göstericiler, hükümete esirlerin ve ölen rehinelerin geri getirilmesi için daha fazla çaba gösterme çağrısında bulundu.



Protestolar, esir krizinin hala çözülememiş olmasından kaynaklanıyor. İsrail ile Hamas arasında yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in saldırıları devam ediyor ve Gazze’de 18 rehinenin hala kayıp durumda olduğu ya da öldüğü tahmin ediliyor.



Göstericiler, kayıpların kalıntılarının iadesini sağlaması gerektiğini vurgularken, "Onları geri getirin” ve “Artık beklemek istemiyoruz” ifadeleri dikkat çekti.