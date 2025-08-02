Tel Aviv'de protesto: "Netanyahu, yeter artık!"

İsrailliler, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Hareketi'nin Gazze'deki İsrailli esirler Rom Braslavski ve Evyatar David'in videolarını yayımlamasının ardından bugün ikinci kez sokaklara çıktı.



Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli esir David'in ailesi ve diğer esir yakınlarının da arasında olduğu on binlerce İsrailli, Tel Aviv kentinde bir araya geldi.



Göstericiler, hükümetten Gazze'de acil esir takası anlaşması yapılmasını ve tüm esirlerin salıverilmesini istedi.



İsrailli esir David'in kardeşi gösteride yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine, İsrail halkına, ülkelere ve ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, hem kardeşinin hem de diğer esirlerin kurtarılması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini istedi.



"BUNUN BEDELİNİ ÇOCUKLARIMIZ ÖDÜYOR"

Gazze'deki başka bir esirin yakını da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İhmal eden, engel olan, saçma sapan aşamalar ve taktikler icat eden, esirleri kurtarmak için her fırsatı kaçıran kişi sensin. Yeter artık, bunun bedelini çocuklarımız, esirler ödüyor" suçlamasında bulundu.

İsrail basını da bugün düzenlenen gösterinin, son aylarda düzenlenen gösterilerin en büyüğü olduğunu yazdı.

