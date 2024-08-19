Tel Aviv'deki bombalı saldırıyı Hamas üstlendi

Tel Aviv'de meydana gelen bombalı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Saldırıyı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları üstlendi. Açıklamada, "Operasyon, İslami Cihad ile ortak düzenlendi" denildi.

Tel Aviv'deki bombalı saldırıyı Hamas üstlendi

Tel Aviv'de dün akşam yaşanan bombalı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

polisi, saldırıda bir kişinin de yaralandığını duyurdu.

Tel Aviv Bölge Polis Komutanı Peretz Amar, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Parçalanmış cesedin masum bir seyirciye değil, bombayı taşıyan kişiye ait olduğunu biliyoruz” dedi.

Amar, “Bunun (nedenin) kriminal mi yoksa milliyetçi mi olduğunu söylemek zor, çünkü şu anda kişinin kimliğini tespit etmek zor” diye ekledi.

Dün gece geç saatlerde polis olay yerindeki enkazı temizlemeye çalışırken adli tıp da enkazda incelemelerde bulundu.

İsrail polisi bugün yapıtğı açıklamada, olayın "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

İSLAMİ CİHAD İLE ORTAK DÜZENLENDİ

Hamas'ın sı̇lahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün yaptığı açıklama ile Tel Avı̇v saldırısını üstlendı̇.

Kassam Tugayları, "operasyonun İslamı̇ Cı̇had hareketinin silahlı kanadı El Kudüs Tugayları ı̇le ı̇şbı̇rlı̇ğı̇ ı̇çı̇nde yürütüldüğünü" açıkladı.

Patlama, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze ateşkes  görüşmelerini ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmek için Tel Aviv'e gitmesinden yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti.

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