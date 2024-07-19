Tel Aviv'e saldırıyı Husiler üstlendi, İHA Yemen'den gönderildi

Tel Aviv'e yönelik hava saldırısında ilişkin yeni açıklamalar yapıldı.

İsrailli bir askeri yetkili bugün yaptığı açıklamada, Tel Aviv'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda “çok büyük” bir insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını söyledi.

İHA'nın önlenememesinin “insan hatasından” kaynaklandığını belirtti.



Reuters'ın bildirdiğine göre saldırıda “uzun mesafeler kat edebilen çok büyük bir insansız hava aracı” kullanıldığını bildirren yetkili, saldırıyı üstlenen Yemenli Husi isyancılarının “olasılıklardan biri” olduğunu sözlerine ekledi.

İHA'nın tespit edildiğini ancak “bir insan hatasının önleme ve savunma sistemlerinin çalıştırılmamasına neden olduğunu” açıkladı.

Bir diğer açıklama, İran destekli Husi isyancıları'ndan geldi.

Saldırıyı üstlenen Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "düşmanın önleme sistemlerini atlatabilen 'Yafa' adlı yeni bir drone” ateşlediğini söyledi.



Saldırının “işgal altındaki Yafa bölgesindeki önemli hedeflerden birini, şu anda İsrail Tel Aviv'i olarak adlandırılan yeri” vurduğu belirtilen açıklamada, “operasyonun hedeflerine başarıyla ulaştığı” ifade edildi.



Husilerin açıklaması, İsrail polisinin bu sabah 03:00 civarında Tel Aviv'deki bir binada kaynağı bilinmeyen güçlü bir patlama meydana geldiğini bildirmesinin ardından geldi.



Polis, saldırının ardından yapılan aramada şarapnel parçalarının neden olduğu yaralar taşıyan bir kişinin dairesinde ölü bulunduğunu bildirdi.



Bir İsrail acil servis sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada patlamada bir kişinin öldüğünü, iki kişinin de hafif yaralandığını söyledi. Magen David Adom acil sağlık servisi, dört kişinin “nispeten hafif yaralanmalarla" hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

YEMEN'DEN GÖNDERİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, Yemen'den gönderilen İran yapımı bir insansız hava aracının Tel Aviv'i vurduğunu doğruladı.



Hagari, “Tehdidin tam olarak nereden ateşlendiğini ve ülkeyi savunmak için gerekli yanıtların neler olduğunu anlamak için bugün ve önümüzdeki günlerde bir soruşturma yürütüyoruz” dedi.



Bu, İsrail'e yönelik ilk ölümcül Husi saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Hava saldırısı, bir patlamaya ve şarapnel ve cam parçalarının geniş bir alana yayılmasına neden oldu.



İsrail ordusu, uzun mesafelere gidebilecek şekilde geliştirilmiş bir İran Samad-3'ü olan insansız hava aracının Yemen'den geldiğine inandığını söyledi, ancak Husilerin cephaneliklerinin İsrail'in hava savunmasını atlatabilecek kapasitede olduğu iddiasını reddetti.