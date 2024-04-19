"Tel Aviv'in İran'a saldırısı açık bir mesaj içeriyor"

İsrailli analistler analistler ve yetkililer, bu sınırlı tepkinin, İsrail hükümetinin Gazze'deki savaşı sürdürmeye ve İsrailli esirleri geri getirmeye öncelik verme çabasıyla İran'ın saldırısını örtbas etmeye yönelik bir girişim olduğu olasılığını da göz ardı etmedi.
"Ynet" haber sitesi askeri analistlerinden Ron Ben Yishai, "İran'daki saldırıyı kim gerçekleştirdiyse, bunu İran Hava Kuvvetlerine ait bölge veya bölgelere yapmış ve bununla da Tahran'daki rejimin İsrail'le bir kez daha karşılıklı saldırıya gerek kalmaksızın olayı kontrol altına almasına izin vermeyi amaçlamıştır." ifadelerini kullandı.
"ABD BİZİM YANIMIZDA"
Eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Son saatlerde bir şeyler olduğuna şüphe yok. İran bunu kabul etmek istemiyor, ya gerçekten büyük bir şey olmadı ya da tepki vermek istemediği ve suçlanacağından korktuğu için olayı küçümsemek istiyor." dedi.
Hulata, şunları kaydetti:
"İran'ın, bize karşı harekete geçtiğinde herhangi bir noktayı vurma kabiliyetine sahip olduğumuzu ve ciddi hasara neden olabileceğimizi anlaması önemlidir. Yetenekli bir hava gücümüz var ve ABD bizim yanımızda."
İsrail'in "Walla" haber sitesinde askeri analist Amir Bohbot, 103 FM'e yaptığı açıklamada, "Yabancı yayınlara göre, İsrail, İsfahan'daki askeri üsse saldırdı. Bu dramatik bir olay. Eğer İsrail'in birçok cephede savaştığı bir durumda olmasaydık İran'a karşı tavrının farklı olacağını düşünüyorum." dedi.
Bohbot, "Hükümet en önemli önceliğinin Gazze olduğuna karar verdi; ana saha olmasının 133 nedeni var. Bu geceki operasyon, İranlıların gölgede bırakmaya çalıştığı doğrudan çatışmayı geri getirme girişimiydi." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL'İN MESAJI AÇIK: ÖLÇÜLÜ BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERİYORUZ AMA SAKIN YAPMAYIN"
İsrail gazetesi The Jerusalem Post'un eski Genel Yayın Yönetmeni Avi Mayer, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in tepkisi, İran'ın derinliklerindeki az sayıda askeri hedefle sınırlı gibi görünüyor. İsrail'in mesajı açık: Ölçülü bir şekilde karşılık veriyoruz ama sakın hata yapmayın, sizi sert bir şekilde vurabiliriz, her yerde vurabiliriz. Bizi bir daha sınamayın." ifadelerine yer verdi.
İRAN'IN SEÇENEKLERİ
İran'ın çeşitli seçenekleri olduğunu belirten Mayer, şunları kaydetti:
"Bunun İran'ın 13 Nisan Cumartesi günü İsrail'e yönelik benzeri görülmemiş saldırı eylemine yönelik hedefli ve hesaplı bir yanıt olduğunun farkına varılması, gerilimin durmasına yol açacak ve bölge için akıllıca ve en iyi seçenek olacaktır."
İran'ın aynı zamanda daha önce yaptığı gibi İsrail'e ikinci bir yanıt vermeyi düşünebileceğini bunun üzerine İsrail'in bugün olana benzer bir tepkisini gerektireceğini ifade eden Mayer, olayların bu şekilde gelişmesi halinde durumun kolayca daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceğine işaret etti.
MAYER, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:
"Sonunda İran, askeri güçlerini harekete geçirebilir, 150 bin roket cephaneliğe sahip Hizbullah başta olmak üzere diğer (İran'a) vekil ordularını da tamamen harekete geçirebilir ve İsrail'e kapsamlı bir savaşa yol açabilecek topyekûn bir saldırı başlatabilir. İran, İsrail'e güçlü bir darbe indirebilir, ancak herhangi bir makul senaryoda yenilmesi neredeyse kesindir. Bundan sonra ne olacağı tamamen İran rejiminin izlemeye karar vereceği eylem planına bağlı."
Mayer, bu son seçeneğin "belki de en düşük olasılık olduğunu ve hem ülkeler hem de bölge için açık ara en yıkıcı seçenek olacağını" söyledi.
İRAN-İSRAİL GERİLİMİ
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İSRAİL'İN İRAN VE SURİYE'YE SALDIRDIĞI İDDİALARI
İran devlet televizyonu, bu sabah İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.
İran resmi ajansı IRNA, patlama seslerinin aynı zamanda Tebriz eyaletinin kuzeybatısından da geldiğini kaydetmişti.
Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak yayımladığı haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.
İsrail makamları, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken İranlı yetkililer, henüz doğrudan İsrail'i suçlamadı.
Diğer yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin güney sınırlarındaki hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İran
- Dünya
- İsrail
- Abd
- Gazze