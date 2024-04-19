"Tel Aviv'in İran'a saldırısı açık bir mesaj içeriyor"

İsrailli analistler analistler ve yetkililer, bu sınırlı tepkinin, İsrail hükümetinin Gazze'deki savaşı sürdürmeye ve İsrailli esirleri geri getirmeye öncelik verme çabasıyla İran'ın saldırısını örtbas etmeye yönelik bir girişim olduğu olasılığını da göz ardı etmedi.



"Ynet" haber sitesi askeri analistlerinden Ron Ben Yishai, "İran'daki saldırıyı kim gerçekleştirdiyse, bunu İran Hava Kuvvetlerine ait bölge veya bölgelere yapmış ve bununla da Tahran'daki rejimin İsrail'le bir kez daha karşılıklı saldırıya gerek kalmaksızın olayı kontrol altına almasına izin vermeyi amaçlamıştır." ifadelerini kullandı.



"ABD BİZİM YANIMIZDA"



Eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Son saatlerde bir şeyler olduğuna şüphe yok. İran bunu kabul etmek istemiyor, ya gerçekten büyük bir şey olmadı ya da tepki vermek istemediği ve suçlanacağından korktuğu için olayı küçümsemek istiyor." dedi.



Hulata, şunları kaydetti:



"İran'ın, bize karşı harekete geçtiğinde herhangi bir noktayı vurma kabiliyetine sahip olduğumuzu ve ciddi hasara neden olabileceğimizi anlaması önemlidir. Yetenekli bir hava gücümüz var ve ABD bizim yanımızda."



İsrail'in "Walla" haber sitesinde askeri analist Amir Bohbot, 103 FM'e yaptığı açıklamada, "Yabancı yayınlara göre, İsrail, İsfahan'daki askeri üsse saldırdı. Bu dramatik bir olay. Eğer İsrail'in birçok cephede savaştığı bir durumda olmasaydık İran'a karşı tavrının farklı olacağını düşünüyorum." dedi.



Bohbot, "Hükümet en önemli önceliğinin Gazze olduğuna karar verdi; ana saha olmasının 133 nedeni var. Bu geceki operasyon, İranlıların gölgede bırakmaya çalıştığı doğrudan çatışmayı geri getirme girişimiydi." ifadelerini kullandı.



