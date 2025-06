Telefonundaki “kel Vance” fotoğrafı başını yaktı: ABD’ye alınmadı

Norveçli bir turist, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’i saçsız şekilde gösteren bir “meme”in telefonunda bulunmasının ardından ABD’ye alınmadığını iddia etti.



Mirror gazetesinin aktardığına göre, 21 yaşındaki Mads Mikkelsen, göç yetkililerin söz konusu görseli telefonunda bulmasının ardından New Jersey’deki Newark Havalimanı’nda çıplak aramaya maruz bırakıldığını ve rencide edildiğini söyledi.



ABD’DE GÖRÜŞECEĞİ HERKESİN BİLGİLERİ SORULDU



Mikkelsen, 11 Haziran’da havalimanına geldiğinde sınır kontrol yetkilileri tarafından durdurularak bir hücreye konuldu. 21 yaşındaki Norveçli, New York ve Teksas’taki arkadaşlarını ziyaret etmek için ABD’ye geldiğini ama ABD göç yetkililerinin elinde “taciz ve gücün kötüye kullanılmasına” maruz bırakıldığını anlattı. Bir odaya alındıktan sonra telefonunu teslim etmesinin gerektiğini anlatan Mikkelsen, kendisine karşı önyargılı davranıldığını, kendisinden şüphelendildiğini ve havalimanındaki pek çok kişinin önünde küçük düşürüldüğünü belirtti. Mikkelsen, “Beni pek çok silahlı muhafızın olduğu bir odaya aldılar; burada ayakkabılarımı, cep telefonumu ve sırt çantamı teslim etmem gerekti” diye konuştu.



Yetkililer, Norveçli genci ABD’yi neden ziyaret ettiği ve planları hakkında sorguladı. Turiste doğrudan uyuşturucu kaçakçılığı, terör planları ve aşırı sağcılık konusunda da sorular yöneltildi. Norveçli turist ayrıca ABD’de görüşeceği herkesin adının, adresinin, telefon numarasının ve mesleklerinin kendisine sorulduğunu aktardı.



UÇAĞA BİNDİRİLİP GERİ GÖNDERİLDİ



Mikkelsen’in iddiasına göre, cep telefonunun şifresini görevlilere verdikten sonra kendisine ABD’ye giremeyeceği söylendi. Bunun sebebi, görevlilerin telefonunda bulduğu iki resmi beğenmemesiydi. Fotoğraflardan biri, ABD Başkan Yardımcısı Vance’i “kel ve yumurta kafalı” olarak tasfir eden bir görseldi.



Esasında Vance’in kendisi de sosyal medyada çeşitli varyasyonları ile viral olan “meme”leri kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



İkinci fotoğrafta ise Mikkelsen yıllar önce yaptığı ahşap bir pipo vardı. Mikkelsen, her iki fotoğrafın da çevrimiçi sohbet uygulamasından otomatik olarak galerisine kaydedildiğini söyledi, “Ancak bu masum fotoğrafların ülkeye girişime engel olacağını düşünmezdim” diye konuştu.



Norveçli turist, ABD’li görevlilerin kendisine kötü muamele ettiğini, kendisini bir duvara iterek çıplak aramaya maruz bıraktığını anlattı.



Beş saat boyunca bir hücrede tutulduğunu, kendisine su da yemek verilmediğini de belirten Norveçli turist, ardından bir uçağa bindirilerek başkent Oslo’ya gönderildi.