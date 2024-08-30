Telegram kurucusu Rusya'yı alarma geçirdi: "Askeri sırlar çalınabilir"

Fransa’da günlerce gözaltında tutulan Telegram'ın kurucusu ve sahibi Pavel Durov, Rusya'yı alarma geçirdi. Amerikan gazetesi Wall Street Jorunal, Batılı kaynaklara dayandırdığı haberinde Rus hükümetinin, ordunun sırlarının açığa çıkmasından endişelendiği öne sürdü. Rus ordusu, Ukrayna savaşında askerleri, topçuları ve casusları Telegram uygulaması aracılığıyla yöneterek koordinasyon sağlıyor.

Telegram kurucusu Rusya'yı alarma geçirdi: "Askeri sırlar çalınabilir"
Telegram patronu Durov'un avukatından açıklama: "Soruşturma yıllarca sürebilir"

Telegram patronu Durov'un avukatından açıklama: "Soruşturma yıllarca sürebilir"

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Amerikan gazetesi Wall Street Jorunal'a göre, 'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması 'yı alarma geçirdi. Rus hükümetinin, ordunun sırlarının açığa çıkmasından endişelendiği bildiriliyor.

Rus ordusu, savaşında askerleri, topçuları ve casusları uygulaması aracılığıyla yöneterek koordinasyon sağlıyor.

Ana ofisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Telegram BAE'yle Rusya'nın yakın ilişkilerinden dolayı Rus ordusu tarafından tercih ediliyor.

39 yaşındaki girişimci Pavel Durov'un Rusya, Fransa, BAE ve Karayipler'deki St. Kitts and Nevis'ten vatandaşlığı var.

ORDU TELEGRAM İLE KOORDİNE OLUYOR

Rus Parlamentosu'na danışmanlık yapan Aleksey Rogozin, Telegram'ın Rus ordusu için önemine ilişkin, "Kulağa ne kadar uçuk gelse de istihbarat paylaşımı, topçuların hedef belirlemesi, drone yayınları ve daha pek çok şey sıkça Telegram üzerinden gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Telegram'ın şifreli mesajlaşma sisteminin Ukraynalıların iletişimleri takip etmesini önlediğine dikkat çekilirken, Rus ordusunun uygulamayı ele geçirdiği Ukrayna topraklarındaki Starlink uyduları üzerinden de kullandığı belirtiliyor.

RUS HÜKÜMETİ ENDİŞELİ

Batılı bir istihbarat yetkilisi, Rusya'nın Avrupa'da planladığı sabotaj girişimlerinde de Telegram üzerinden haberleştiğini öne sürüyor.

Buna göre Rus hükümetinin Durov'un gözaltına alınmasına gösterdiği sert tepki, duydukları "büyük endişeden" kaynaklanıyor.

Başka bir Batılı yetkili de Durov'un işbirliği yapması halinde Rusya'nın güvenlik kurumlarına büyük zarar verebileceğini iddia ediyor.

SERBEST BIRAKILDI

Cumartesi günü Paris yakınlarındaki Bourget havalimanında gözaltına alınan ve dört gün boyunca polis sorgusunda tutulan Durov, 5 milyon euro ödemesi, haftada iki kez polise rapor vermesi ve Fransa topraklarını terk etmemesi koşullarıyla serbest bırakılmıştı.

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