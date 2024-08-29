Telegram patronu Durov'un avukatından açıklama: "Soruşturma yıllarca sürebilir"

Telegram patronu Pavel Durov için açıklama yapan Rusya, Fransa'daki davanın siyasi zulme dönüşmemesi gerektiğini ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri ise aynı zamanda Emirlik vatandaşı olan Durov için yetkililerle temasta olduklarını bildirdi. Öte yandan kefaletle serbest bırakılan Durov'u avukatı, "Soruşturmalar mahkemeye gönderilmeden ya da rafa kaldırılmadan önce yıllarca sürebilir" açıklamasını yaptı.

Telegram patronu Durov'un avukatından açıklama: "Soruşturma yıllarca sürebilir"

Kremlin ve Birleşik Arap Emirlikleri, kefaletle serbest bırakılan patronu Pavel Durov için açıklama yaptı.

Cumartesi günü Paris yakınlarındaki Bourget havalimanında gözaltına alınan ve dört gün boyunca polis sorgusunda tutulan Durov, 5 milyon euro ödemesi, haftada iki kez polise rapor vermesi ve topraklarını terk etmemesi koşullarıyla dün serbest bırakıldı.

Moskova, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Durov'un hâlâ Rus vatandaşı olduğuna dikkat çekti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, sosyal medya platformundaki ihlal iddialarına odaklanan davaya atıfta bulunarak, “Önemli olan Fransa'da yaşananların siyasi zulme dönüşmemesidir” dedi.

BAE YETKİLİLERLE TEMASTA

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir hükümet yetkilisi ise Fransız yetkililer ve aynı zamanda Emirlik vatandaşı Pavel Durov'un temsilcileriyle temas halinde olduğunu söyledi.

Yetkili, “BAE, vatandaşlarının refahına, çıkarlarının korunmasına ve onlara yardım sağlanmasına temel bir öncelik olarak öncelik vermektedir” dedi. 

Durov, yasadışı işlemlere, çocuk cinsel istismarı görüntülerine ve uyuşturucu kaçakçılığına izin veren içerikler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Ayrıca kara para aklama ve adli makamlarla işbirliği yapmayı reddetme iddialarıyla da soruşturuluyor.

Tutuklanması, ifade özgürlüğü ve teknoloji şirketlerinin sosyal medya içeriğinden ne ölçüde sorumlu tutulması gerektiği konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Telegram bir milyara yakın kişi tarafından kullanılıyor.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Bir diğer açıklama da Durov'un avukatı David Olivier Kaminski'den geldi. Kaminski,  “Bir sosyal ağ başkanının kendisini doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirmeyen suç eylemlerine karışabileceğini düşünmek tamamen saçma” dedi.

Durov'u Fransa'da temsil eden avukat, gazetecilere yaptığı ve birçok yerel medya kuruluşu tarafından yayınlanan açıklamasında şunları söyledi:

“Telegram, Avrupa'nın dijital kurallarına tamamen uymaktadır. Fransa'da resmi soruşturma altına alınmak suçluluk anlamına gelmez ya da mutlaka yargılamaya yol açmaz, ancak yargıçların soruşturmaya devam etmek için yeterli kanıt olduğunu düşündüklerini gösterir. Soruşturmalar mahkemeye gönderilmeden ya da rafa kaldırılmadan önce yıllarca sürebilir."

"MACRON VATANDAŞLIK VERDİ"

Sıkı bir Telegram kullanıcısı olduğu bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu hafta başında yaptığı açıklamada, Durov'un tutuklanmasının “hiçbir şekilde siyasi bir karar” olmadığını ve soruşturmaya hükümet tarafından değil adli makamlar tarafından karar verildiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanına yakın bir kaynak, Macron'un 2018 yılında teknoloji girişimcileriyle yaptığı bir dizi toplantının bir parçası olarak Durov ile öğle yemeği yediğini ve Durov'a 2021 yılında yüksek profilli kişiler için nadir bir prosedür kapsamında Fransız vatandaşlığı verildiğini aktardı.

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