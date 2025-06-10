Telegram Rus istihbaratına mı çalışıyor? Dikkat çeken rapor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Telegram’ı özellikle ifade özgürlüğü ve dijital gizliliğin korunduğu bir platform olarak tanıtmıştı. Ancak, WhatsApp ve Signal gibi rakiplerinin aksine Telegram’da varsayılan olarak uçtan uca şifreleme bulunmuyor. Kullanıcıların “gizli sohbet” özelliğini tercih etmediği sohbetler, sunucularda şifre çözülerek depolanıyor.



IStories’ın konuyla ilgili raporunda öne sürülen iddialara göre, Telegram’ın altyapısını sağlayan Global Network Management (GNM) adlı şirket, Antigua ve Barbuda merkezli küçük bir firma olmasına rağmen uygulamaya 10 binden fazla IP adresi temin ediyor. GNM’nin sahibi olan Rus vatandaşı Vladimir Vedeneev, ABD mahkemelerinde şirketin Telegram’ın altyapısını kurup yönettiğini ve Rusya’da personel bulundurduğunu itiraf etmişti. Belgelerde Vedeneev’in Telegram’ın mali işler sorumlusu olduğu da belirtiliyor.



Araştırmada, GNM’nin sağladığı IP adreslerinin çoğunun, Kremlin ve Rus istihbaratıyla bağlantılı St. Petersburg merkezli Globalnet adlı telekom şirketine ait olduğu bilgisi yer alıyor. Ayrıca Telegram’a 5 bin IP adresi sağlayan Electrontelecom adlı bir diğer St. Petersburg şirketinin ise FSB’nin müteahhitlerinden olduğu ve istihbarat operasyonları için güvenli iletişim sistemlerinin kurulum ve bakımını üstlendiği belirtildi.



Raporda ayrıca, 2022 yılında, Globalnet’in, Rus devlet iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor’un talebiyle kullanıcı trafiği izleme sistemleri kurduğu da belirtildi. Rusya Devlet Duması Bilgi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Oleg Matveychev ise, Telegram ile FSB arasında “suç soruşturmalarındaki şüphelilerin izlenmesi için” bir uzlaşma sağlandığını açıklamıştı.



Bunun yanında, Telegram mesajlarına her cihaz için benzersiz bir tanımlayıcı (auth_key_id) ekleniyor. Siber güvenlik uzmanı Michał Wozniak’a göre, bu tanımlayıcı ve diğer meta veriler, kullanıcıların fiziksel konumu ve iletişim ağları hakkında geniş çaplı gözetim yapılmasına imkan tanıyor.