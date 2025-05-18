Telegram'ın kurucusu açıkladı: Batılı bir hükümet, Romanya seçimlerinde sansür istedi

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Pavel Durov, Batılı bir hükümetin, Telegram’dan Romanya’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bazı “muhafazakar isimlere” sansür uygulanmasını talep ettiğini açıkladı.

Telegram'ın kurucusu açıkladı: Batılı bir hükümet, Romanya seçimlerinde sansür istedi

Durov, hesabından açıklama yaptı.

Batılı bir hükümetin ’a ulaştığını belirten Durov, “Hangi ülke olduğunu tahmin edin. Bizden, bugün ’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde muhafazakar isimlere sansür uygulamamızı istediler.” dedi.

Talebi hızla reddettiklerini vurgulayan Durov, "Telegram, Romen kullanıcılarının özgürlüklerini kısıtlamayacak veya siyasi kanallarını engellemeyecek. Demokrasiyi yok ederek demokrasiyi savunamazsınız." ifadelerini kullandı.

Romanya'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor.

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