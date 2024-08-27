Telegram'ın patronu Durov gözaltında | Rusya'dan "ABD'nin seçim hamlesi" mesajı

Telegram'ın patronu Pavel Durov'un gözaltı süresi yarına kadar uzayabilir.

Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı iddiasıyla 24 Ağustos'ta Paris'teki havalimanda gözaltına alınmıştı.

Fransız savcılar, Durov'un sorgulanması için ek süre verdiklerini açıkladı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey bir müttefiki, Durov'un tutuklanmasının arkasında Washington'un olduğunu iddia etti.

Savcılar dün yaptıkları açıklamada, Rusya doğumlu milyarder Durov'un, çocuk cinsel istismarı görüntüleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve platformdaki hileli işlemlerle ilgili suçlara yönelik bir soruşturmanın parçası olarak gözaltına alındığını bildirdi.



Bir savcılık sözcüsü ise Durov'un gözaltı süresinin 48 saate kadar uzatıldığını aktardı.



Telegram mesajlaşma uygulaması, Ukrayna'daki savaşın her iki tarafı ve dünyanın dört bir yanındaki savaşla ilgili haber ve propaganda kanalları tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor.

"BIDEN İÇİN ÖNEMLİ"

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Rusya Devlet Duması'nın Başkanı Vyacheslav Volodin, ABD'nin Fransa aracılığıyla Telegram üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını öne sürdü.



Volodin bir yazısında, “Telegram, ABD'nin, üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı az sayıdaki ve aynı zamanda en büyük internet platformlarından biri. ABD başkanlık seçimlerinin arifesinde, Biden'ın Telegram'ı kontrol altına alması önemli” ifadelerini kullandı.