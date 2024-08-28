Telegram'ın patronu Durov ve kardeşi için tutuklama emri çıkarıldı

ABD basını Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ile kardeşi ve şirketin kurucu ortağı Nikolay Durov için tutuklama emri çıkarıldığını bildirdi. Rusya, olayın arkasında Amerika'nın olduğunu savunuyor.

Telegram'ın patronu Durov ve kardeşi için tutuklama emri çıkarıldı

Mesajlaşma uygulaması 'ın gözaltındaki patronu için ABD basınından yeni bir iddia dile getirildi.

Amerikan Politico haber sitesinin bildirdiğine göre Telegram patronu Pavel Durov ile kardeşi ve şirketin kurucu ortağı Nikolay Durov için tutuklama emri çıkarıldı.

Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı iddiasıyla 24 Ağustos'ta Paris'teki havalimanda gözaltına alınmıştı.

Fransız savcılar, Durov'un sorgulanması için ek süre verdiklerini açıklamıştı.

Öte yandan  Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey bir müttefiki, Durov'un tutuklanmasının arkasında Washington'un olduğunu iddia etti.

Fransız savcılar önceki gün yaptıkları açıklamada, Rusya doğumlu milyarder Durov'un, çocuk cinsel istismarı görüntüleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve platformdaki hileli işlemlerle ilgili suçlara yönelik bir soruşturmanın parçası olarak gözaltına alındığını bildirdi.

Telegram mesajlaşma uygulaması, Ukrayna'daki savaşın her iki tarafı ve dünyanın dört bir yanındaki savaşla ilgili haber ve propaganda kanalları tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. 

Telegram'ın patronu Durov gözaltında | Rusya'dan "ABD'nin seçim hamlesi" mesajı

Telegram'ın patronu Durov gözaltında | Rusya'dan "ABD'nin seçim hamlesi" mesajı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

İkinci el araç satışında güvenli ödeme dönemi: Sistem nasıl işleyecek?

DÜNYA HABERLERİ

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine destek

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine destek

ABD seçimlerinin kaderini belirleyecek 7 kritik eyalet

ABD seçimlerinin kaderini belirleyecek 7 kritik eyalet

Sahte Youtuber yüzlerce çocuğa şantaj yaptı, 17 yıl hapis cezası aldı

Sahte Youtuber yüzlerce çocuğa şantaj yaptı, 17 yıl hapis cezası aldı

Ukrayna'ya alternatif güzergâhlar: Rus doğalgazında Türkiye planı

Ukrayna'ya alternatif güzergâhlar: Rus doğalgazında Türkiye planı

Gazze'de ateşkes çıkmazı: İsrail, Amerika, Mısır ve Katar, Doha'da yeniden bir araya geliyor

Gazze'de ateşkes çıkmazı: İsrail, Amerika, Mısır ve Katar, Doha'da yeniden bir araya geliyor

Sır dolu cinayeti üniversite öğrencileri çözdü: Kızıl saç katili 40 yıl sonra tespit edildi

Sır dolu cinayeti üniversite öğrencileri çözdü: Kızıl saç katili 40 yıl sonra tespit edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...