Telegram'ın patronu Durov ve kardeşi için tutuklama emri çıkarıldı

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın gözaltındaki patronu için ABD basınından yeni bir iddia dile getirildi.

Amerikan Politico haber sitesinin bildirdiğine göre Telegram patronu Pavel Durov ile kardeşi ve şirketin kurucu ortağı Nikolay Durov için tutuklama emri çıkarıldı.

Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı iddiasıyla 24 Ağustos'ta Paris'teki havalimanda gözaltına alınmıştı.



Fransız savcılar, Durov'un sorgulanması için ek süre verdiklerini açıklamıştı.



Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey bir müttefiki, Durov'un tutuklanmasının arkasında Washington'un olduğunu iddia etti.



Fransız savcılar önceki gün yaptıkları açıklamada, Rusya doğumlu milyarder Durov'un, çocuk cinsel istismarı görüntüleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve platformdaki hileli işlemlerle ilgili suçlara yönelik bir soruşturmanın parçası olarak gözaltına alındığını bildirdi.



Telegram mesajlaşma uygulaması, Ukrayna'daki savaşın her iki tarafı ve dünyanın dört bir yanındaki savaşla ilgili haber ve propaganda kanalları tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor.