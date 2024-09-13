Temas Grubu, Gazze için Madrid'de: İspanya'dan Ayşenur Eygi mesajı

Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözümün ele alınacağı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Temas Grubu toplantısı Madrid'de başladı. Toplantı öncesi açıklama yapan İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Ayşenur Eygi'nin öldürülmesini reddettiklerini söyleyerek "Gazze'de savaş artık durmalı" dedi.

Temas Grubu, Gazze için Madrid'de: İspanya'dan Ayşenur Eygi mesajı

Ortadoğu'daki çatışmaların ele alınacağı Temas Grubu toplantıları 'nın başkenti Madrid'de başladı.

Toplantı için Madrid'e giden Dışişleri Bakanı , Başbakan Pedro Sanchez tarafından kabul edildi.

Toplantılara Türkiye'nin yanı sıra Filistin, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Slovenya, Norveç ve Katar temsilcileri de katılıyor.

Ayrıca Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, İslam İşbirliği Teşklatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Bahreyn, Nijerya ve İrlanda'dan üst düzey temsilciler yer aldı.

Temas Grubu, Gazze için Madrid'de: İspanya'dan Ayşenur Eygi mesajı - 1

"HİÇBİR ÖZÜR GEÇERLİ DEĞİL"

Santa Cruz Sarayı'ndaki toplntılarda, Filistin ile arasında iki devletli çözümün etkin kılınmasını sağlayacak tedbirler ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünü reddettiklerini söyleyen İspanyol bakan, sivillerin öldürülmesine karşı tüm önlemlerin harekete geçirilmesini istediklerini belirtti.

"'de savaş artık durmalı" diyen Albares, şöyle devam etti: "Hiçbir özür geçerli değil. Milyonlarca sivil masum insanın daha fazla acı çekmesi önlenmeli. İki devletli çözümün uygulanmasını burada bir kez daha onaylayarak, sözlerin artık eyleme geçmesi gerektiğiyle ilgili arzumuzu göstermek istiyoruz." 

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