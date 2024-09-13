Temas Grubu, Gazze için Madrid'de: İspanya'dan Ayşenur Eygi mesajı

"HİÇBİR ÖZÜR GEÇERLİ DEĞİL"



Santa Cruz Sarayı'ndaki toplntılarda, Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözümün etkin kılınmasını sağlayacak tedbirler ele alınacak.



İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünü reddettiklerini söyleyen İspanyol bakan, sivillerin öldürülmesine karşı tüm önlemlerin harekete geçirilmesini istediklerini belirtti.



"Gazze'de savaş artık durmalı" diyen Albares, şöyle devam etti: "Hiçbir özür geçerli değil. Milyonlarca sivil masum insanın daha fazla acı çekmesi önlenmeli. İki devletli çözümün uygulanmasını burada bir kez daha onaylayarak, sözlerin artık eyleme geçmesi gerektiğiyle ilgili arzumuzu göstermek istiyoruz."