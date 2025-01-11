"Temizleme operasyonu" genişledi: Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampı hedefte

Yeni uydu görüntüleri, İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampının kuzeybatısındaki “temizleme operasyonlarını” genişlettiğini gösteriyor.



ABD merkezli savunma düşünce kuruluşları Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP) Gazze savaşı güncellemelerinde bu genişlemeyi rapor etti.



Ancak savaş gözlemcileri, İsrail ordusunun kuzey Gazze'ye yönelik kuşatması dördüncü ayına girerken gerçekleşen İsrail operasyonunun olası nedeni hakkında bilgi vermedi.



ISW/CTP raporuna göre, Filistin İslami Cihad güçleri dün Gazze'nin güneyindeki Refah şehrinin güneyinde İsrail güçlerine havan topu saldırısı düzenlerken, İsrail ordusu da Refah'taki bir tünelde ölen ikinci İsrailli esirin kalıntılarını bulduğunu açıkladı.



Salı günü de aynı tünelde başka bir İsrailli esirin kalıntıları bulunmuştu.



ISW/CTP ayrıca bir Hamas yetkilisinin, İsrail'in en ağır operasyonlarını gerçekleştirdiği Gazze'nin kuzeyinde tutulan esirlerin çoğunun “artık kayıp” olduğunu söylediği son haberlere de dikkat çekiyor.