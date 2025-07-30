"Temmuzda felaket olacak" demişti: Japon Baba Vanga'nın kehaneti tuttu mu?

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası Çarşamba sabahı 8.8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremin ardından oluşan tsunami dalgaları, Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido Adası ile Rusya’ya ait Kuril Adaları’nı etkiledi. Bu yıkıcı olay, Japon manga sanatçısı Ryo Tatsuki’nin 1999 yılında yayımladığı bir çizgi romanındaki “kehaneti” yeniden gündeme taşıdı.



Tatsuki’nin “Gördüğüm Gelecek” adlı mangasındaki çizimlerde, 5 Temmuz 2025’te Japonya’nın güneyinde büyük bir felaketin yaşanacağı öne sürülüyordu. Beklenen felaket o tarihte gerçekleşmese de, 25 gün sonra meydana gelen Kamçatka depremi ve tsunami sonrası birçok kişi bu “kehanetin” sadece belirli bir günü değil, temmuz ayı genelini işaret ettiğini düşünmeye başladı.

"TAM TARİH TUTMASA DA SAYGI DUYMAK GEREK"

Sosyal medyada bu benzetmelere dair çok sayıda paylaşım yapılırken, X (eski adıyla Twitter) platformunda bir kullanıcı, “Tarih tam tutmasa da Ryo Tatsuki’ye saygı duymak gerek” ifadelerini kullandı.

Japon sosyal medyasında #July5Disaster etiketiyle konu yeniden gündeme gelirken, Hong Kong'dan Japonya'ya yapılan uçuş rezervasyonlarında, haziran sonu ve temmuz başında yüzde 83’lük bir düşüş yaşandığı öğrenildi.