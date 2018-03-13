Temsilciler Meclisi'nden Rusya soruşturmasıyla ilgili Trump'a güzel haber

ABD'de Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nce Rusya soruşturmasının tamamlandığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 yılındaki seçim kampanya ekibiyle Rusya arasında herhangi bir "gizli işbirliği" olduğuna yönelik kanıt bulunamadığı açıklandı.
Açıklama soruşturmayı yürüten Cumhuriyetçi milletvekili Mike Conaway'den geldi. Conaway, komitenin Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği konusunda uzlaştığını söyledi.
Ancak Cumhuriyetçi üyelerin, Rusya'nın Trump'ın seçilmesine yardımcı olduğuna dair kanıt bulamadıklarını belirtti.
Komitenin Demokrat Partili üyeleriyse sonuçlara itiraz etti. Demokrat Parti'li Adam Schiff soruşturmanın eksik kaldığını söyledi.
Demokrat Parti'li üyelerin soruşturma hakkında ayrı bir rapor hazırlaması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ise, Cumhuriyetçi Partililerin ulaştığı sonucu sosyal medya hesabından paylaştı.
ABD başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi iddialarını Temsilciler Meclisi dışında ABD Senatosu ve özel yetkili savcı Robert Müller de inceliyor.